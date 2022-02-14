«Зальцбург» – «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» – «Бавария», который состоится 16 февраля 2022 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя немногие эксперты в это верили перед стартом группового этапа турнира. Команда заняла второе место в группе и в результате повторного жребия попала на очень сложного соперника. Тем не менее, в клубе есть потрясающая атакующая линия и свои моменты коллектив постарается создать и использовать. В чемпионате «Зальцбург» набрал 48 очков и опережает ближайшего конкурента уже на 14 баллов.

11 февраля «Зальцбург» обыграл на выезде «Рапид» (2:1) в чемпионате, а шестого числа в кубке страны оказался сильнее, чем ЛАСК (3:1).

«Бавария»

Немецкий гранд является одним из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов и несмотря на некоторые кадровые потери выглядит главным претендентом на выход в 1/4 финала турнира. В чемпионате команда иногда теряет очки, но лидирует с 52 очками, опережая принципиального соперника «Боруссию» Дортмунд на шесть пунктов. В предстоящем поединке всех болельщиков ждет интересное противостояние двух атакующих коллективов.

12 февраля «Бавария» неожиданно проиграла на выезде «Бохуму» (2:4), а 5 числа обыграла на своем поле крепкий «РБ Лейпциг» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 7.96

Ничья – 5.53

Победит «Бавария» – 1.378

Статистика

«Зальцбург» забивает уже в десяти матчах подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла семь из десяти последних поединков на выезде

«Бавария» выиграла два последних матча у «Зальцбурга» с общим счетом (9:3)

Шесть домашних поединков «Зальцбурга» за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Зальцбург» умеет атаковать, однако защитная линия вряд ли справится с Левандовски и компанией. Прогнозируем уверенную победу клуба из Мюнхена.