«Зенит» – «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Зенит» – «Бетис», который состоится 17 февраля 2022 года

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга потерял одного из ключевых футболистов основного состава – Сердера Азмуна, однако усилился другими футболистами. «Зенит» занял третье место в группе Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти очень сложного соперника, при этом не имея официальных матчей в новом календарном году. В чемпионате России идет на первом месте с 38 очками и опережает на два балла ближайшего конкурента.

11 февраля «Зенит» обыграл «Брондбю» в кубке Атлантики (2:1), а 10 числа в серии пенальти оказался сильнее Копенгагена (2:1).

«Бетис»

«Бетис» проводит отличный сезон и уверенно идет на третьей позиции в чемпионате Испании. Коллектив редко проигрывает и хочет заявить о себе в Европе, а для этого нужно обыгрывать чемпиона России и проходить в 1/8 финала. В Ла-Лиге коллектив набрал уже 43 очка и имеет хорошую статистику забитых-пропущенных мячей (45:29). Предстоящий поединок будет насыщенным на события и интересным даже для нейтральных зрителей.

13 февраля «Бетис» обыграл на выезде «Леванте» (4:2), а в кубке Испании девятого числа обыграл «Райо Вальекано» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 2.54

Ничья – 3.45

Победит «Бетис» – 2.86

Статистика

«Бетис» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Четыре из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из десяти матчей «Зенита» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.86. Испанский коллектив сейчас на максимальном пике своих возможностей и вероятнее всего, сможет одержать важную выездную победу в один или два мяча. Прогнозируем победу гостей.