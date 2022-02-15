«Зенит» – «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Зенит» – «Бетис», который состоится 17 февраля 2022 года
«Зенит»
Клуб из Санкт-Петербурга потерял одного из ключевых футболистов основного состава – Сердера Азмуна, однако усилился другими футболистами. «Зенит» занял третье место в группе Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти очень сложного соперника, при этом не имея официальных матчей в новом календарном году. В чемпионате России идет на первом месте с 38 очками и опережает на два балла ближайшего конкурента.
11 февраля «Зенит» обыграл «Брондбю» в кубке Атлантики (2:1), а 10 числа в серии пенальти оказался сильнее Копенгагена (2:1).
«Бетис»
«Бетис» проводит отличный сезон и уверенно идет на третьей позиции в чемпионате Испании. Коллектив редко проигрывает и хочет заявить о себе в Европе, а для этого нужно обыгрывать чемпиона России и проходить в 1/8 финала. В Ла-Лиге коллектив набрал уже 43 очка и имеет хорошую статистику забитых-пропущенных мячей (45:29). Предстоящий поединок будет насыщенным на события и интересным даже для нейтральных зрителей.
13 февраля «Бетис» обыграл на выезде «Леванте» (4:2), а в кубке Испании девятого числа обыграл «Райо Вальекано» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 2.54
- Ничья – 3.45
- Победит «Бетис» – 2.86
Статистика
- «Бетис» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд (включая товарищеские поединки)
- Четыре из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Восемь из десяти матчей «Зенита» завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.86. Испанский коллектив сейчас на максимальном пике своих возможностей и вероятнее всего, сможет одержать важную выездную победу в один или два мяча. Прогнозируем победу гостей.