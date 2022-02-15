«Шериф» – «Брага». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шериф» – «Брага», который состоится 17 февраля 2022 года
«Шериф»
Молдавский клуб активно пошумел в групповом этапе Лиги Чемпионов и занят третье место в группе, обойдя донецкий Шахтер. Участие в весенней части плей-офф уже считается большим достижением для коллектива, но противостояние с завсегдатаем Лиги Европы «Брагой» станет большим опытом для подопечных Юрия Вернидуба. В чемпионате «Шериф» лидирует, набрав 44 очка и имея две игры в запасе.
11 декабря «Шериф» крупно обыграл на своем поле «Зимбру» (4:0), а седьмого числа на последних минутах вырвал ничью с «Шахтером» в Лиге Чемпионов (1:1).
«Брага»
Коллектив из Португалии практически каждый год участвует в Лиге Европы и иногда доходит до серьезных стадий. В чемпионате «Брага» идет на четвертом месте с 41 очком и отстает от ближайшего соперника на девять пунктов. Главной задачей переде матчей с молдавским клубом станет исключение недооценки соперника и удовлетворительный результат на выезде. В Примейре-Лиге клуб имеет хорошую статистику забитых мячей (39), что говорит о качественной линии атаки.
12 февраля «Брага» обыграла «Пасуш де Феррейра» (2:1), а пятого числа уступил на выезде «Гимарайнш» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» – 4.13
- Ничья – 3.53
- Победит «Брага» – 1.961
Статистика
- «Шериф» проиграл два из десяти последних поединков, а «Брага» уступила четыре раза
- Четыре последних матча «Шерифа» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Брага» уступила в шести из восьми последних поединков на выезде
- Пять из семи последних матчей «Шерифа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.53. Чемпион Молдовы на своем стадионе играет достаточно мощно и легко там не бывает ни одному сопернику. Предполагаем, что в первой встрече клубы не выявят победителя.