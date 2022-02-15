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«Шериф» – «Брага». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шериф» – «Брага», который состоится 17 февраля 2022 года

«Шериф»

Молдавский клуб активно пошумел в групповом этапе Лиги Чемпионов и занят третье место в группе, обойдя донецкий Шахтер. Участие в весенней части плей-офф уже считается большим достижением для коллектива, но противостояние с завсегдатаем Лиги Европы «Брагой» станет большим опытом для подопечных Юрия Вернидуба. В чемпионате «Шериф» лидирует, набрав 44 очка и имея две игры в запасе.

11 декабря «Шериф» крупно обыграл на своем поле «Зимбру» (4:0), а седьмого числа на последних минутах вырвал ничью с «Шахтером» в Лиге Чемпионов (1:1).

«Брага»

Коллектив из Португалии практически каждый год участвует в Лиге Европы и иногда доходит до серьезных стадий. В чемпионате «Брага» идет на четвертом месте с 41 очком и отстает от ближайшего соперника на девять пунктов. Главной задачей переде матчей с молдавским клубом станет исключение недооценки соперника и удовлетворительный результат на выезде. В Примейре-Лиге клуб имеет хорошую статистику забитых мячей (39), что говорит о качественной линии атаки.

12 февраля «Брага» обыграла «Пасуш де Феррейра» (2:1), а пятого числа уступил на выезде «Гимарайнш» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шериф» – 4.13
  • Ничья – 3.53
  • Победит «Брага» – 1.961

Статистика

  • «Шериф» проиграл два из десяти последних поединков, а «Брага» уступила четыре раза
  • Четыре последних матча «Шерифа» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Брага» уступила в шести из восьми последних поединков на выезде
  • Пять из семи последних матчей «Шерифа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.53. Чемпион Молдовы на своем стадионе играет достаточно мощно и легко там не бывает ни одному сопернику. Предполагаем, что в первой встрече клубы не выявят победителя.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: https://pbs.twimg.com
Все комментарии
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вчера в 20:15
Футбольный клуб «Брага» одержит победу.
David Young
David Young
вчера в 17:10
У Браги шансы пройти дальше выше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
Дело еще в том, что Шериф уже аж более 2-х месяцев ВООБЩЕ не имеет никакой игровой практики, ведь молдаване за этот внушительный отрезок не проводили даже товарищеских встреч.... в то время как и без того более классная и опытная Брага вовсю стажировалась и оттачивала умение + мастерство на жарких полях далеко не слабого первенства Португалии.... так что гости во всеоружии и хорошей спортивной форме подойдут к данному противостоянию, где я и хочу предложить поставить на П2 за хороший коэффициент....
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вчера в 16:13
Футбольный клуб «Брага» выиграет матч.
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