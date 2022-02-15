«Шериф» – «Брага». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шериф» – «Брага», который состоится 17 февраля 2022 года

«Шериф»

Молдавский клуб активно пошумел в групповом этапе Лиги Чемпионов и занят третье место в группе, обойдя донецкий Шахтер. Участие в весенней части плей-офф уже считается большим достижением для коллектива, но противостояние с завсегдатаем Лиги Европы «Брагой» станет большим опытом для подопечных Юрия Вернидуба. В чемпионате «Шериф» лидирует, набрав 44 очка и имея две игры в запасе.

11 декабря «Шериф» крупно обыграл на своем поле «Зимбру» (4:0), а седьмого числа на последних минутах вырвал ничью с «Шахтером» в Лиге Чемпионов (1:1).

«Брага»

Коллектив из Португалии практически каждый год участвует в Лиге Европы и иногда доходит до серьезных стадий. В чемпионате «Брага» идет на четвертом месте с 41 очком и отстает от ближайшего соперника на девять пунктов. Главной задачей переде матчей с молдавским клубом станет исключение недооценки соперника и удовлетворительный результат на выезде. В Примейре-Лиге клуб имеет хорошую статистику забитых мячей (39), что говорит о качественной линии атаки.

12 февраля «Брага» обыграла «Пасуш де Феррейра» (2:1), а пятого числа уступил на выезде «Гимарайнш» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 4.13

Ничья – 3.53

Победит «Брага» – 1.961

Статистика

«Шериф» проиграл два из десяти последних поединков, а «Брага» уступила четыре раза

Четыре последних матча «Шерифа» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

«Брага» уступила в шести из восьми последних поединков на выезде

Пять из семи последних матчей «Шерифа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.53. Чемпион Молдовы на своем стадионе играет достаточно мощно и легко там не бывает ни одному сопернику. Предполагаем, что в первой встрече клубы не выявят победителя.