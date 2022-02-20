«Валенсия» – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Барселона», который состоится 20 февраля 2022 года

«Валенсия»

Команда уже давно не выигрывала в чемпионате Испании и находится в середине турнирной таблицы без больших шансов побороться за более высокие места. «Валенсия» набрала 30 очков и занимает только 12 место, что в последних сезонах для клуба уже не удивляет сильно, как раньше. Предстоящий матч с «Барселоной» всегда был принципиальным для «летучих мышей», поэтому всех зрителей ждет интересный и напряженный поединок.

13 февраля «Валенсия» проиграла на выезде «Алавесу» (1:2), а 10 числа в кубке Испании сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1).

«Барселона»

Подопечные Хави сыграли сложный матч в Лиге Европы с «Наполи» (1:1) и потеряли много сил, однако игра коллектива становится все ярче с каждым поединком. Клуб борется за зону Лиги Чемпионов в чемпионате Испании, но на данный момент занимает шестое место с 39 очками, отставая от четвертой позиции на три балла. Разница забитых и пропущенных мячей (38:27) и в этом поединке у каталонцев есть хорошая возможность ее улучшить.

13 февраля «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2), а шестого числа обыграла на своем поле «Атлетико» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.73

Ничья – 3.77

Победит «Барселона» – 2.04

Статистика

«Барселона» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате Испании

Пять из шести последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла только два матча из пяти последних с «Валенсией»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Каталонцы играют все лучше с каждым матчем, а вот «Валенсия» находится в кризисе. Предполагаем, что гости смогут добиться важной выездной победы.