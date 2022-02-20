«Валенсия» – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Барселона», который состоится 20 февраля 2022 года
«Валенсия»
Команда уже давно не выигрывала в чемпионате Испании и находится в середине турнирной таблицы без больших шансов побороться за более высокие места. «Валенсия» набрала 30 очков и занимает только 12 место, что в последних сезонах для клуба уже не удивляет сильно, как раньше. Предстоящий матч с «Барселоной» всегда был принципиальным для «летучих мышей», поэтому всех зрителей ждет интересный и напряженный поединок.
13 февраля «Валенсия» проиграла на выезде «Алавесу» (1:2), а 10 числа в кубке Испании сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1).
«Барселона»
Подопечные Хави сыграли сложный матч в Лиге Европы с «Наполи» (1:1) и потеряли много сил, однако игра коллектива становится все ярче с каждым поединком. Клуб борется за зону Лиги Чемпионов в чемпионате Испании, но на данный момент занимает шестое место с 39 очками, отставая от четвертой позиции на три балла. Разница забитых и пропущенных мячей (38:27) и в этом поединке у каталонцев есть хорошая возможность ее улучшить.
13 февраля «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2), а шестого числа обыграла на своем поле «Атлетико» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» – 3.73
- Ничья – 3.77
- Победит «Барселона» – 2.04
Статистика
- «Барселона» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате Испании
- Пять из шести последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Барселона» выиграла только два матча из пяти последних с «Валенсией»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Каталонцы играют все лучше с каждым матчем, а вот «Валенсия» находится в кризисе. Предполагаем, что гости смогут добиться важной выездной победы.