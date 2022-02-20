«Интер» – «Сассуоло». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Сассуоло», который состоится 20 февраля 2022 года

«Интер»

Команда Симоне Индзаги проиграла первый матч Лиги Чемпионов с «Ливерпулем» (0:2), при этом показав неплохую игру. До ответного матча еще есть время, а сейчас «черно-синим» нужно сконцентрироваться на чемпионате, где они идут на втором месте с 54 очками и отстают от «Милана» на два пункта, при этом сыграв на две игры меньше. В матчах с «Сассуоло» просто не бывает никому, поэтому «Интер» должен полностью исключить недооценку соперника.

12 февраля «Интер» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а восьмого числа в кубке Италии обыграл «Рому» (2:0).

«Сассуоло»

После смены главного тренера и потери нескольких ключевых футболистов, команда заметно сдала в результатах и стала реже выигрывать. Тем не менее, «Сассуоло» идет на 12 месте с набранными 30 очками и не выглядит как аутсайдер, опережая зону вылета на девять пунктов. Команда много забивает 41 мяч, но главной проблемой является оборона (44 пропущенных, что свидетельствует о необходимости поработать над этим недостатком.

13 февраля «Сассуоло» на своем поле разошелся миром с «Ромой» (2:2), а 10 числа проиграл в кубке Италии «Ювентусу» на выезде (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.306

Ничья – 6.11

Победит «Сассуоло» – 9.73

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл восемь из десяти домашних поединков во всех турнирах

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Сассуоло»

В пяти последних встречах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.923. Команды много забивают в личных встречах, исходя из статистики и вероятнее всего в этом поединке таже порадуют болельщиков большим количеством мячей.