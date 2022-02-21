«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 23 февраля 2022 года
«Атлетико»
«Матрасники» находятся в плохой форме, и на данный момент тренерский штаб не может решить эти проблемы. Коллектив вряд ли имеет шансы побороться за чемпионство и идет на пятом месте с 42 очками, отставая от лидера на 15 пунктов. Клуб постарается заявить о себе в Лиге Чемпионов и побороться с не самым стабильным «Манчестер Юнайтед». Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.
19 февраля «Атлетико» обыграл на выезде «Осасуну» (0:3), а 16 числа на своем поле неожиданно уступил «Леванте» (0:3).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» старается стабильно набирать очки и не отставать от группы лидеров в чемпионате Англии. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице и набрала 46 очков и отстает от «Челси» на три пункта. В Лиге Чемпионов у коллектива есть хорошие шансы пробиться в четвертьфинал, ведь у оппонента в последнее время результаты оставляют желать лучшего. Разница мячей «красных дьяволов» в чемпионате (44:34), что говорит о хорошей атакующей линии, которой по силам создать проблемы Яну Облаку и компании.
20 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лидс» (4:2), а восьмого числа разошелся миром с «Бернли» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 2.55
- Ничья – 3.17
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.12
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Атлетико» проиграл четыре из семи последних домашних поединков на своем стадионе
- Пять выездных матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Испанский клуб имеет проблемы в чемпионате, но это не должно отразиться на другом турнире, где «матрасники» намерены продвинуться как можно дальше. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.