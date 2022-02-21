«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 23 февраля 2022 года

«Атлетико»

«Матрасники» находятся в плохой форме, и на данный момент тренерский штаб не может решить эти проблемы. Коллектив вряд ли имеет шансы побороться за чемпионство и идет на пятом месте с 42 очками, отставая от лидера на 15 пунктов. Клуб постарается заявить о себе в Лиге Чемпионов и побороться с не самым стабильным «Манчестер Юнайтед». Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

19 февраля «Атлетико» обыграл на выезде «Осасуну» (0:3), а 16 числа на своем поле неожиданно уступил «Леванте» (0:3).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» старается стабильно набирать очки и не отставать от группы лидеров в чемпионате Англии. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице и набрала 46 очков и отстает от «Челси» на три пункта. В Лиге Чемпионов у коллектива есть хорошие шансы пробиться в четвертьфинал, ведь у оппонента в последнее время результаты оставляют желать лучшего. Разница мячей «красных дьяволов» в чемпионате (44:34), что говорит о хорошей атакующей линии, которой по силам создать проблемы Яну Облаку и компании.

20 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лидс» (4:2), а восьмого числа разошелся миром с «Бернли» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.55

Ничья – 3.17

Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.12

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» проиграл четыре из семи последних домашних поединков на своем стадионе

Пять выездных матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Испанский клуб имеет проблемы в чемпионате, но это не должно отразиться на другом турнире, где «матрасники» намерены продвинуться как можно дальше. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.