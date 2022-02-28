«Так российский футбол ещё никто не уничтожал». Тема дискуссии — возможное исключение «Спартака» из Лиги Европы

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сегодня, 19:13

Исключат или не исключат?

Немецкое издание Bild сегодня сообщило, что запланированные на 10 и 17 марта матчи 1/8 финала Лиги Европы между «РБ Лейпциг» и «Спартаком» не состоятся, так как российский клуб будет исключен из числа участников турнира. Официального подтверждения этой информации пока нет — УЕФА молчит, однако отстранение «Спартака» не станет сюрпризом, особенно после свежего заявления Международного Олимпийского комитета.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организатором соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов. Вскоре после этой новости Reuters сообщил, что ФИФА сейчас рассматривает вопрос о временном отстранении российских сборных от участия в футбольных турнирах. Мы предполагаем, что так и будет.

Ну а что же УЕФА ? Очень даже вероятно, что УЕФА посмотрит на «старших» и прервет до сих пор успешно складывавшуюся кампанию московского «Спартака» в Лиге Европы. «Спорт вне политики» — это миф, который уже неоднократно был развеян, и как бы то ни было, нам предстоит принять новую реальность, в которой отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований более чем возможно.

Оливер Минтцлафф, президент «РБ Лейпциг»:

Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены.

Доменико Тедеско, главный тренер «РБ Лейпциг»:

Если мы говорим о бойкоте или исключении команд и спортсменов из соревнований, то, на мой взгляд, такие решения всегда бьют не по тем людям. В первую очередь, страдают спортсмены и болельщики. Мне хотелось бы, чтобы этот матч проходил при других обстоятельствах. Нынешняя ситуация ужасна, так вопросы решать нельзя ни в коем случае.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России:

Кошмар какой-то! Не нам решать, справедливо это или нет. Все понимают, что сейчас происходит. 5-6 дней назад многие предвидели, что будет с нашим футболом. Сейчас «Спартак», потом сборную, и дальше пошло-поехало без остановки. Ни на что не повлияешь уже, решаем не мы, а УЕФА и ФИФА . «Спартак» не виновен, мы тоже — что тут уже сделаешь? Все, что происходит — ужасно.

Все пойдет дальше сейчас после «Спартака». Я еще удивился, что России дали нейтральный статус, точно будет что-то серьезнее. Беда не приходит одна. Я не удивлен ничем уже — ни переносом финала, ни отстранением «Спартака». Мы же понимаем, что футбол уходит на вторые-третьи роли сейчас. Идет борьба за жизнь, нужно чтобы это все поскорее закончилось. Какие тут мнения, когда идет война.

Вячеслав Колосков, бывший президент РФС :

Это печальное, неожиданное и бессовестное решение УЕФА . Причем тут «Спартак»-то? Уже ввели санкции, запретили играть дома. Нет, теперь исключили из Лиги Европы. Значит следующим шагом будет решение ФИФА будет отстранить нас от игры с Польшей. Просто какое-то безобразие. РФС — послушный член ФИФА и УЕФА . Великолепно провели чемпионат мира, который Инфантино называл лучшим чемпионатом мира в истории. Такие решения — чистая политика и бессовестное отношение. Я был 15 лет членом исполкома УЕФА . Были президентами и Жак Жорж, и Леннарт Юханссон, и Мишель Платини. Было разное. Но так российский футбол еще никто не уничтожал.

Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»:

Такое решение — продолжение всей истерии. Ну, отстраняют и отстраняют. Пускай это будет наша самая большая головная боль. Удивляться тут абсолютно нечему. Эти ребята привыкли действовать не по закону, а так, как им удобно. Этой Европе и законы не нужны. Они свои трактовки вводят, и все. Для того чтобы с этим бороться, нужно быть гегемоном, как США . И уметь указывать, как США . Эти структуры ведь все ручные.

Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы РФ :

Какое отношение имеет «Спартак» к политике? В команде больше половины игроков — граждане других стран. Как минимум несправедливо лишать их участия в Лиге Европы. Доводов и аргументов этому нет. Это несправедливо. С этим бороться сейчас, к сожалению, нельзя. Там всеобщая истерия. Мы же с вами понимаем, что ФИФА и УЕФА зависят от глобальных спонсоров. Давление, которое оказывается на эти организации, беспрецедентное.

Риск потерять спонсоров и бабки для этих организаций гораздо страшнее, чем потерять «Спартак». Тут кроме политики есть еще и бизнес.«Спартак» имеет право отстоять свое участие в Лиге Европы. Я не видел закона, по которому могут отстранить «Спартак». В суде, в который «Спартак» может обратиться, клуб может спросить, на каком основании их отстранили. Послушаем их доводы. Конечное слово за «Спартаком».

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР :

Это все глупости. Таких правил никогда не было. Легче всего сейчас назвать Россию агрессором. Весь мир это признал, ООН дал приказ. Теперь санкции вводят и в экономике, и в спорте. Это какая-то глупость. Кто вообще придумывает такие определения? На каком основании УЕФА это делает? Вы нас по допингу поймали, что хотите техническое поражение дать? Это что такое? Это самая настоящая дискриминация России. Мы же могучая и великая страна. Как они смеют это делать?