От Мусиалы до Родриго. Молодые футболисты, которые берут пример с Неймара

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21 декабря 2024, 16:30

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар считается одним из самых талантливых футболистов мира. Он является кумиром не только для болельщиков, но и для коллег по цеху.

Бразилец стал известным во всем мире еще со времен своей игры за «Сантос». Тогда многие любители футбола смотрели нарезки финтов и голов нападающего, а в самой Бразилии уже поняли, что родилась звезда. После чего был переход в «Барселону», который прославил Неймара. Трио нападения в лице бразильца, Луиса Суареса и Месси вошло в историю футбола.

Многие считали, что Неймар рано или поздно получит «Золотой мяч» и будет долгое время выступать за «Барселону». Кто бы мог подумать, что Неймар отправится на заработки в Саудовскую Аравию в возрасте 32 лет? Трансфер в ПСЖ стал роковым для футболиста, пусть он и получил крайне выгодный контракт. Сейчас уже понятно, что на прошлый уровень Неймар не вернется, его замучили травмы. Если закончит карьеру в «Сантосе» или в США со своими старыми друзьями Месси и Суаресом, то уже будет неплохо. Вряд ли шейхи захотят продлевать с ним соглашение, ведь Неймар на поле практически не появляется. Зачем платить сотни миллионов евро тому, кто сидит дома? Но несмотря на всю эту историю, Неймара ценят не только болельщики, но и футболисты. Давайте вспомним, кто именно публично хвалил этого игрока.

Родриго («Реал»)

Нет ничего удивительного в том, что Родриго вдохновляется Неймаром, пусть он и играет за мадридский «Реал». Попробуйте найти 23-летнего бразильского любителя футбола, который бы его не ценил.

Родриго не скрывал своих чувств к Неймару, заявив ESPN Brazil совсем недавно, в сентябре, что он считает, что наш герой по-прежнему является лучшим игроком Бразилии и будет играть ключевую роль на чемпионате мира 2026 года.

У меня нет слов. Все это видят, понятно, как много он пропустил. Он наша звезда, наш лучший игрок. Я люблю его. Помимо того, что он был моим кумиром как игрок, он и как человек показал себя с наилучшей стороны.

Эстевао («Палмейрас», летом перейдёт в «Челси»)

17-летняя звезда блистает в «Палмейрасе». Похоже, что «Челси» удалось заполучить действительно талантливого футболиста. У Эстевао присутствует свой стиль игры, но он также сильно вдохновлен Неймаром.

Эстевао вошел в историю как первый игрок младше 18 лет, набравший более 20 очков по системе гол плюс пас в чемпионате Бразилии — в минувшем турнире он забил 13 мячей и отдал 9 ассистов. Ранее рекорд результативности в данной возрастной категории принадлежал именно Неймару, который лично поздравил молодого футболиста.

Поздравляем Эстевао Виллиана с побитием рекорда! Я надеюсь, что он продолжит сиять и очаровывать людей своим футболом.

Впрочем, Неймар в Англии не играл – не все бразильцы способны проявить себя в АПЛ . Посмотрим, как это получится у Эстевао.

Харви Эллиотт («Ливерпуль»)

Молодой игрок, которого вы, возможно, не ожидали увидеть в этом списке, ведь британцы обычно выделают своих соотечественников. Но не в случае с Эллиоттом. Харви, похоже, нашел свое место в «Ливерпуле» в центре полузащиты, но в подростковом возрасте сделал прорыв именно в качестве вингера.

Он не раз ссылался на Неймара как на источник вдохновения, а в 2022 году сказал YouTube-каналу UMM:

Лично я считаю его отличным футболистом и одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру.

А в 2020 году Эллиотт называл Неймара игроком, которого он боготворил, и пытался повторять все его жесты.

Анхель Гомес («Лилль»)

После того как Гомес вылетел из гнезда МЮ и отправился в «Лилль», он возмужал и дорос до сборной Англии. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Вполне возможно, что он вернется в Англию уже в 2025-м. В недавнем интервью Гомес вспоминал, как его бывший товарищ по команде «Юнайтед» Маркус Рэшфорд служил источником вдохновения, но косвенно упомянул и Неймара. Гомес рассказал, что они с Рэшфордом раньше жили в одной комнате и смотрели клипы с игрой Неймара в свободное время.

Маркус Рэшфорд ( МЮ )

Сам же Рэшфорд никогда открыто не говорил, что именно Неймар был для него кумиром, но слова Анхеля Гомеса говорят сами за себя. По манере игры англичанина заметно, что он пытается порой повторить финты Неймара, которые видел в интернете, но это не всегда удается. Возможно, скоро история Маркуса на «Олд Траффорд» завершится. Игра у англичанина откровенно не идет, зарплата высокая, а контракт аж до июня 2028 года. Вот и что делать с ним Амориму?

Джамал Мусиала («Бавария»)

Талант мюнхенской «Баварии» и сборной Германии является фанатом Неймара. Он копировал празднование бразильца времен «Сантоса», когда забивал голы. Фотографировался с ним после того, как «Бавария» обыграла Неймара и ПСЖ в финале Лиги чемпионов 2020 года, а также говорил много комплиментов в адрес бразильца в последние несколько лет.

Однажды Мусиала сказал журналистам на пресс-конференции, что Неймар был футболистом, за которым он следил больше всего, и подчеркнул это TNT Sport в отдельном интервью:

Я всегда любил игру Неймара. Это касается его периода в «Сантосе», «Барселоне» и всех остальных этапов его карьеры.

Впрочем, Мусиалу откровенным фанатом назвать нельзя – он брал пример и с Месси.