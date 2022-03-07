Абдурозик на матче МЮ, Роберто Карлос сыграл в любительской лиге. Лучшее из Сети

Продолжаем следить за футболистами в социальных сетях.
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль решил устроить барбекю.
Легендарный Роберто Карлос сыграл в любительской лиге Англии, а после сходил в бар со своими одноклубниками.
Стиляга дня. Форвард ПСЖ Неймар на неделе мод.
Бывший наставник «Ювентуса» Андреа Пирло расслабляется во время паузы в тренерской карьере. Однако уже скоро специалист может снова приступить к работе.
Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне провел вечер с женой и перекусил креветками (свайпите вправо).
Девушка дня. Жена полузащитника ПСВ Марио Гетце.
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поздравил супругу с днём рождения.
Милота дня. Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио пытается дрессировать своего непослушного пса.
Пока еще защитник «Челси» Антонио Рюдигер отметил 29-летие.
А затем снялся в клипе своего брата.
У наставника ПСЖ Маурисио Почеттино юбилей — 50 лет!
Таджикский певец Абдурозик погостил у игроков МЮ.
Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци показал свое жильё и футбольную коллекцию.
А вот такая скромная обстановка дома у экс-игрока «Спартака» Эммануэля Эменике.
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро посетил с сыном матч «Лейкерс».