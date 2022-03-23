Расширения РПЛ не будет, вылет в ФНЛ сохраняется. Объясняем, почему это правильное решение

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вчера, 16:00

Защитились от договорных матчей

Букмекерам не придется снимать десятки матчей последних туров РПЛ с линии из-за специфических слухов. Можно сколько угодно рассказывать, что все футболисты и тренеры – одуванчики, а все руководители клубов – люди с кристально чистой репутацией. Но раз в РПЛ исчез спортивный принцип, который держался на борьбе за путевки в еврокубки, то отмена вылета стала бы последним гвоздем программы.

В случае моратория на вылет самые ушлые нашли методы подзаработать. Можно ставить не только в пределах страны при желании. Также снова видим скандалы, связанные с судейством. Арбитры словно вернулись в прошлое, когда Хачатурянц их не пугал досрочной пенсией за наглые фокусы. Конечно, никто никого ни в чем сейчас не обвиняет. Но отмена вылета и стыковых раундов прямо вела к тому, чем баловались в ФНЛ и ФНЛ 2.

Тут ориентируемся на судебные дела и решения РФС о дисквалификациях – Дюков и компания официально заявляли, что договорные матчи на низшем уровне были. Превращение РПЛ в лигу с мораторием на вылет, но без разницы между вторым и четырнадцатым местами, точно несло очевидные риски. И так, если «Зенит» не допустит парочку осечек, не будет спортивной борьбы. Чемпионская интрига остается последней элитной. Сегодня хотя бы борьбу за вылет в меню оставили.

В РФС оставили лазейку для хаоса

РПЛ и ФНЛ будет «изучать вопросы» и расширения, и моратория на вылет. Но на данный момент решения, что никто не вылетает и обескровленная высшая лига примет восемнадцать клубов, точно не приняли. Половинчатость понятна. Никто не знает, что будет через месяц или два. Зато «принятие к сведению» означает, что РПЛ сегодня не убили.

А вот финансовый коллапс в футболе неизбежен, уже наступил. Московская биржа снова перенесла открытие, хотя и международные котировки акций компаний, которые спонсируют клубы РПЛ , красноречивые. Если добавить всех, кто задействован в газе и нефти, то легко перейти 50 % поступлений в бюджет страны, из которого финансируется весь провинциальный футбол и почти все ведущие клубы.

В таких условиях расширение лиги означало бы ее последующий коллапс. «Амкар», «Тосно», «Сатурн» и многие другие клубы похоронили до последних перемен финансового климата. Сейчас предложат всем сокращать расходы, отказаться от легионеров, от развития академий, от международного скаутинга. Возможно, в будущем еще вернутся к безумной на данный момент идее расширить РПЛ до 18 клубов, поскольку так хочется Мостовому.

Его аргумент о населении страны откровенно смешной. Напомним, у Китая в высшей лиге 16 клубов, хотя скоро будет полтора миллиарда людей. Важно создание рынка и качество футбола, а не количество команд. Каждый чиновник, который мечтал заработать на расширении РПЛ до восемнадцати клубов, еще год будет рассказывать, насколько это крутая идея. Во многих провинциальных клубах топят за такой вариант. Но надо четко понимать риски для всего футбола. Развалиться могут такие гиганты, как «Спартак» и «Краснодар». Вешать на шею налогоплательщикам еще два провинциальных клуба попросту нечестно.

Многие проблемы РПЛ не решаемые

Нет гарантий, что у Федуна и Алекперова к осени будут деньги на «Спартак». Откуда уверенность, что ВЭБ найдет покупателя не под санкциями для ЦСКА , который сохранит нынешний вектор? Для начала «армейцам» будет непросто банально заплатить за выкуп контрактов Языджи, Карраскаля и Гбамена. Проблемы с платежами стали обыденностью. А если через полгода будут неприятности с самолетами, то РПЛ могут играть в Москве и Санкт-Петербурге.

Уже сейчас клубы катаются на выездные матчи на поездах из-за закрытие аэропортов. Но у такой системы логистики есть ограничения по дальности и времени. Так что оставить шестнадцать клубов, изменить правила лицензирования, чтобы «Факел» или «Алания» получили право играть в РПЛ , если заслужат его на поле, а еще сохранить систему стыковых матчей и закон о вылете – все, что РФС сегодня мог сделать. Это не тушение пожара, но хотя бы бензином сверху не залили.

До сих пор нет никаких хороших новостей о будущем «Краснодара». Легионеры по-прежнему настроены на отъезд. Даже когда не хотят, то получают выбор между давлением на родине – например, в Польше и в Грузии, как Шиманьски и Кварацхелия, и решением остаться в РПЛ , откуда пока не пробиться в еврокубки, поскольку все апелляции отклонены. Не у каждого клуба получится ловко сменить собственника, как у «Динамо». Хотя и в этом случае не факт, что Бувач и Шварц останутся на новый сезон.

Совесть велит им отработать до конца этого. Но раз нет денег, легионеров, перспектив и места в еврокубках, то крутые специалисты развернутся и уйдут. Причем это ведь не ситуация, когда деньги закончились. Это ситуация, когда перемены вызваны тем, что сложно или невозможно откатить назад. Теперь «Уфа» и «Химки» будут драться за спасение. «Арсенал» и «Урал» сейчас в зоне стыковых матчей. А Карпин пытается спасти «Ростов» от таких приключений, которые сам уже когда-то переживал.

Но если команды Юрана и Стукалова вылетят, то это не значит, что «Оренбург», «Факел» или «Торпедо» (тройка лидеров ФНЛ ) обязательно найдут средства для безбедной жизни. Отток легионеров означает, что нужны новые трансферы, а это серьезные деньги. Зарплатой в РПЛ сильных игроков больше не заманишь, ведь непонятен курс рубля к иностранным валютам через месяц или полгода. Также есть действующие контракты. Насильно всех футболистов не заставить пойти на снижение аппетитов.

Особенно с учетом, что в мире без легионеров вес россиян вырастет. Дефицит кадров уже есть, как и логики. Например, мораторий на вылет клубы предложили как раз под соусом нежданной потери легионеров. При этом представители этих же клубов говорят, что иностранцы давно «мешают и вредят». Федун прав, нужно ждать решения УЕФА и ФИФА . Если РФС исключат, то это надолго. Тогда РПЛ как конкурентная лига исчезнет с карты футбольного мира.