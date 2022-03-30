«Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Химки», который состоится 1 апреля 2022 года

«Рубин»

Клуб из Казани уже давно находится в кризисном состоянии и набранные три очка в последних пяти турах чемпионата это лишь подтверждают. На данный момент «Рубин» занимает низкое для себя 10 место, имея в активе всего 25 баллов. В предстоящем матче на своем стадионе с последней командой РПЛ коллектив обязан набирать очки и отдаляться от зоны вылета, ведь до конца чемпионата осталось не так много поединков.

20 марта «Рубин» разгромно проиграл ЦСКА (1:6), а 14 числа на своем поле уступил «Ростову» (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.

«Химки»

В последних двух матчах подмосковные «Химки» набирали очки, однако это не помогло команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура в активе коллектива 18 набранных очков и заниматься сохранением своего места на следующий сезон ему необходимо начинать прямо сейчас. Клуб имеет плохую разницу забитых и пропущенных мячей (19:37) и в матче с «Рубином» он постарается ее улучшить.

19 марта «Химки» смогли одержать выездную победу над «Уралом» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 2.66

Ничья – 3.11

Победит «Химки» – 2.89

Статистика

«Рубин» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.66. Оба коллектива находятся не в лучших кондициях, но фактор домашнего поля должен сыграть пользу футболистов из Казани.