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«Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:31
«Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Химки», который состоится 1 апреля 2022 года

«Рубин»

Клуб из Казани уже давно находится в кризисном состоянии и набранные три очка в последних пяти турах чемпионата это лишь подтверждают. На данный момент «Рубин» занимает низкое для себя 10 место, имея в активе всего 25 баллов. В предстоящем матче на своем стадионе с последней командой РПЛ коллектив обязан набирать очки и отдаляться от зоны вылета, ведь до конца чемпионата осталось не так много поединков.

20 марта «Рубин» разгромно проиграл ЦСКА (1:6), а 14 числа на своем поле уступил «Ростову» (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.

«Химки»

В последних двух матчах подмосковные «Химки» набирали очки, однако это не помогло команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура в активе коллектива 18 набранных очков и заниматься сохранением своего места на следующий сезон ему необходимо начинать прямо сейчас. Клуб имеет плохую разницу забитых и пропущенных мячей (19:37) и в матче с «Рубином» он постарается ее улучшить.

19 марта «Химки» смогли одержать выездную победу над «Уралом» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рубин» – 2.66
  • Ничья – 3.11
  • Победит «Химки» – 2.89

Статистика

  • «Рубин» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
  • Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.66. Оба коллектива находятся не в лучших кондициях, но фактор домашнего поля должен сыграть пользу футболистов из Казани.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
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Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:46
Победит Динамо.
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