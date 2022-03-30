«Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Химки», который состоится 1 апреля 2022 года
«Рубин»
Клуб из Казани уже давно находится в кризисном состоянии и набранные три очка в последних пяти турах чемпионата это лишь подтверждают. На данный момент «Рубин» занимает низкое для себя 10 место, имея в активе всего 25 баллов. В предстоящем матче на своем стадионе с последней командой РПЛ коллектив обязан набирать очки и отдаляться от зоны вылета, ведь до конца чемпионата осталось не так много поединков.
20 марта «Рубин» разгромно проиграл ЦСКА (1:6), а 14 числа на своем поле уступил «Ростову» (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.
«Химки»
В последних двух матчах подмосковные «Химки» набирали очки, однако это не помогло команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура в активе коллектива 18 набранных очков и заниматься сохранением своего места на следующий сезон ему необходимо начинать прямо сейчас. Клуб имеет плохую разницу забитых и пропущенных мячей (19:37) и в матче с «Рубином» он постарается ее улучшить.
19 марта «Химки» смогли одержать выездную победу над «Уралом» (1:0), а 13 числа сыграл вничью с «Сочи» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рубин» – 2.66
- Ничья – 3.11
- Победит «Химки» – 2.89
Статистика
- «Рубин» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей
- Три из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.66. Оба коллектива находятся не в лучших кондициях, но фактор домашнего поля должен сыграть пользу футболистов из Казани.