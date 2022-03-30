Абрамовича вынудили уйти из «Челси». Владельцам «Ман Сити» и «Ньюкасла» следует напрячься

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вчера, 19:48

Ждут ли АПЛ новые потрясения?

«Дело Абрамовича» создало прецедент в английском футболе

Роман Абрамович был вынужден отказаться от контроля над своим клубом из-за связей с Россией, но означает ли это, что английские клубы теперь находятся под политическим контролем? Только Премьер-Лиге хватает иностранных владельцев из стран, чье отношение к правам человека очень далеко от современного европейского стандарта.

Нужно сказать, что на протяжении 19 лет, в течение которых Абрамович владел «Челси», голоса о неправильном происхождении денег российского миллиардера или о его порочных связях были тихими и робкими. А в основном все были довольны тем, как щедро он вкладывает деньги в «Челси» и как управляет клубом. Лучшее доказательство успешности — пять чемпионских титулов в Премьер-Лиге и две победы в Лиге чемпионов.

Теперь Абрамович объявлен в Великобритании персоной нон грата. Его активы, в том числе «Челси», заморожены. Из-за этого само существование клуба оказалось под угрозой, и только благодаря специальной лицензии «синие» продолжают играть в футбол. Абрамович не получит финансовую выгоду от продажи «Челси», но он и не борется за деньги, тем не менее английские власти, словно в наказание, перекрывают кислород уже де-факто отчужденному клубу, который фундаментально является лондонским и английским, а не чукотским и российским.

Критерии оценки владельцев

Дело Романа Абрамовича открыло шкаф со скелетами Английской Премьер-Лиги. После того как с одним неугодным владельцем так легко расправились, горячие головы хотят поднять на вилы и других. Во всяком случае, исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс признал, что на руководство Премьер-Лиги оказывается давление с целью расширить критерии оценки потенциальных владельцев, особенно в разрезе соблюдения в их странах прав человека:

Такой запрос действительно существует. Мы смотрим, нужно ли добавлять больше проверок, нужно ли нам быть более прозрачными, и должны ли решения о продаже того или иного клуба тому или иному владельцу утверждаться независимым органом.

Под «независимым органом», по всей видимости, подразумевается Министерство спорта Великобритании. На самом деле, Премьер-Лиге логично «сверять часы» с правительственной структурой, ведь коммерческая организация наверняка не заинтересована в том, чтобы такие истории, как с «Челси» и Абрамовичем, повторялись. Все-таки это удар по всей организации, которая теперь тайно или явно должна советоваться с государством, чтобы снова не попасть впросак.

Под прицелом

Но это что касается потенциальных владельцев. А как быть уже действующими? Фанаты английских клубов не делят хозяев по происхождению: известны скептические оценки деятельности и американских инвесторов, и любых других. На более широком общественном уровне политические и моральные возражения обычно высказываются в адрес гостей с Ближнего Востока. Например, неправительственная правозащитная организация Amnesty International в очередной раз призвала к проверке новых владельцев и директоров «Ньюкасла», который в конце прошлого года перешел под крыло Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Мохаммеда бин Салмана обвиняют в руководстве режимом, возглавляющим коалиционные силы, которые ведут затянувшийся вооруженный конфликт в Йемене, также речь идет о масштабном подавлении прав человека в самой Саудовской Аравии. Другие выходцы из стран Персидского залива тоже щедро инвестируют в спорт в последние годы, в том числе владелец «Манчестер Сити» и по совместительству заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур, потративший на «горожан» уже более 1 миллиарда фунтов.

Было время, когда в Британии задавались вопросом, является ли он подходящим человеком для владения футбольным клубом, но сейчас критика под запретом, ведь ОАЭ и Великобритания наладили взаимовыгодные связи, которые на сегодняшний день выводят шейха Мансура из-под удара. В сентябре прошлого года Объединенные Арабские Эмираты объявили об инвестиционном партнерстве с правительством Великобритании на сумму 10 млрд фунтов в области технологий и инфраструктуры.

О происхождении денег

Как мы понимаем, ландшафт Премьер-Лиги может меняться в зависимости от настроений и политики правительства Великобритании. Сегодня инвестиции с Ближнего Востока в английский футбол поощряются, потому что выбран такой курс, ведь в последние три года британцы удвоили количество экспорта в регион Персидского залива. Протесты по поводу войны в Йемене тонут в деньгах, а шейху Мансуру прощают встречу с нерукопожатным для британцев президентом Сирии Башаром Асадом.

Для ОАЭ футбол стал важным маркетинговым инструментом: авиакомпания Emirates, принадлежащая правительству Дубая, спонсировала постройку стадиона «Арсенала» и дала ему свое название, спонсировала Кубок Англии, мадридский «Реал» и многие другие клубы. City Football Group построил целую империю с «Манчестер Сити» в центре. Всем владельцам с Ближнего Востока до сих пор удается с легкостью отмахиваться от обвинений в «отмывании репутации» с помощью спорта и денег.

Журналисты и правозащитники могут сколько угодно обращать внимание на происхождение денег в английских футбольных клубах, но эти деньги будут продолжать работать до тех пор, пока это выгодно правительству Великобритании, которое уже показало, как умеет перекрывать кислород по щелчку пальцев. Премьер-Лига вынуждена жить по законам своего государства, которое однозначно дает понять, что знаменитый английский футбол — это часть политики.