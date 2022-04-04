Всё выше и выше. «Барселона» Хави — лучшая испанская команда в 2022 году

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вчера, 13:18

Каталонцы уже вторые в Ла Лиге.

Победа над «Севильей» вывела «Барсу» на второе место в чемпионате Испании

Еще недавно классно организованная и решительная «Севилья» Хулена Лопетеги примеряла на себя роль ближайшего преследователя «Реала» и претендента на титул в Примере. В начале года отставание от «Королевского клуба» сократилось до 4 очков, и андалузские болельщики, затаив дыхание, думали про себя: «Ближе! Ещё ближе!» Увы, «Севилья» не выдержала темп чемпионской гонки и прекратила преследование «Реала» после серии ничейных результатов. А после вчерашнего матча с «Барселоной» было потеряно и второе место.

«Мадрид» по-прежнему возвышается в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 69 очками на счету, следом идут три команды, набравшие по 57 баллов — «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». Благодаря минимальной победе над «Севильей» в воскресенье «Барса» официально вышла на второе место в таблице, команда Хави опережает конкурентов по дополнительным показателям. Кроме того, у «Барселоны» есть матч в запасе, то есть отставание от «Реала» может сократиться с 12 очков до 9. Все еще много, но три месяца назад между испанскими грандами было 15 очков.

Хави вернул «Барселоне» веру в себя

«Севилья» действовала на «Камп Ноу» вторым номером и успешно оборонялась 72-й минуты, когда Педри принес каталонцам важную и трудную победу — 1:0. «Барса» под руководством Хави расправилась со всеми топ-командами Ла Лиги в 2022 году, причем «Севилья» оказала самое серьезное сопротивление, проиграв с минимальным счетом. «Атлетико» в феврале был обыгран на «Камп Ноу» 4:2, а «Реал» недавно пропустил четыре безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу», причем еще легко отделался.

Победы над заклятыми соперниками, прямыми конкурентами и просто сильными командами делают честь «Барсе», а главное — наполняют команду уверенностью. В этом сезоне добраться до первого места почти нереально из-за множественных осечек при Кумане, но в следующем «Барселона» точно будет бороться за чемпионство, и победный опыт в матчах с «Реалом», «Атлетико» и «Севильей» станет большим подспорьем. Текущую турнирную ситуацию Хави оценивает адекватно:

Мы будем бороться за чемпионство, пока у нас есть математические шансы на первое место. Не нужно быть экспертом, чтобы оценить преимущество «Мадрида» в турнирной таблице. Маловероятно, что такая опытная команда упустит титул в такой ситуации, но мы тоже пойдем до конца. Очки считают после 38-го тура.

Идеальное окончание сезона 2021/22: победа в Лиге Европы и второе место в Ла Лиге

Конечно, воодушевленные болельщики «Барсы» могут заметить, что «идеально» — это отнять у «Реала» первое место и выиграть Лигу Европы. Но я думаю, такой исход сезона заслужит более сильного, горячего и крепкого эпитета, тем более судьба титула в Примере зависит не только и даже, пожалуй, не столько от «Барселоны», которая может выиграть все девять оставшихся матчей и все равно остаться второй. Тут нужен полный крах «Реала», который сейчас держит руку на короне. Можем оценить календари команд, чтобы составить более внятное представление о шансах:

«Реал» (осталось 8 матчей Ла Лиге): «Хетафе» (дома), «Севилья» (выезд), «Осасуна» (выезд), «Эспаньол» (дома), «Атлетико» (выезд), «Леванте» (дома), «Кадис» (выезд), «Бетис» (дома).

«Барселона» (осталось 9 матчей в Ла Лиге): «Леванте» (выезд), «Кадис» (дома), «Реал Сосьедад» (выезд), «Райо Вальекано» (дома), «Мальорка» (дома), «Бетис» (выезд), «Сельта» (дома), «Хетафе» (выезд), «Вильярреал» (дома).

- У «Реала» календарь сложнее, предстоит сыграть с тремя командами из первой пятерки — «Севильей», «Атлетико» и «Бетисом», причем с первыми двумя на выезде. Три самых сложных соперника «Барсы»: «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал».

- Если «Барселона» выиграет все оставшиеся матчи, то наберет 84 очка. В последний раз такой суммы баллов для победы в чемпионате Испании хватило бы в сезоне 2008/09. Да и покажет ли команда Хави стопроцентный результат в оставшихся встречах? Вечно оставаться на пике формы нельзя, а еще в концовке сезона все больше придется отвлекаться на Лигу Европы.

- Чтобы остаться на первом месте, «Реалу» будет достаться добиться побед в матчах с «Хетафе», «Осасуной», «Эспаньолом», «Леванте» и «Кадисом», а также набрать одно очко в матчах против «Севильи», «Атлетико» и «Бетиса». Всего нужно 16 очков, чтобы гарантировать себе титул.

- С другой стороны, в первом круге «Реал» обыграл «Севилью», «Атлетико» и «Бетис», но проиграл «Эспаньолу» и «Хетафе», а с «Кадисом», «Леванте» и «Осасуной» сыграл вничью. Всего было набрано 12 очков в матчах с этими соперниками.

Но если в Ла Лиге объективно сложная турнирная ситуацию, то судьба Лиги Европы целиком и полностью в руках «Барселоны», которая на сегодняшний день видится главным претендентом на победу в турнире. В четверг «Барса» откроет четвертьфинальное противостояние с франкфуртским «Айнтрахтом», в полуфинале ждет победитель пары «Вест Хэм» — «Лион», а в финал с другой стороны проберется кто-то из четверки «Брага»/ «Рейнджерс»/«РБ Лейпциг»/«Аталанта». Здесь нет соперников, которые были бы «Барселоне» не по зубам, команда Хави будет фаворитом в любом противостоянии.

У «Барселоны» ни одного поражения в рамках 90 минут в 2022 году

- Хави провел у руля «Барселоны» уже 26 матчей, в которых одержал 15 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Процент побед — 57.7%.

- «Барселона» под руководством Хави потерпела только два поражения в основное время — 4-го декабря от «Бетиса» в чемпионате Испании (0:1) и 8-го декабря от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

- В 2022-м году «Барселона» никому не уступила в рамках 90 минут. Поражения от «Реала» в Суперкубке Испании и от «Атлетика» в Кубке Короля с одинаковым счетом 2:3 были зафиксированы по итогам экстра-таймов. Основное время матчей заканчивалось вничью 2:2.

- В 26 матчах под руководством Хави «Барселона» забила 51 гол, в среднем — 1.96 гола за игру. При этом в последних 10 матчах каталонцы забили 26 голов, в половине матчей на этом отрезке было забито по 4 мяча («Валенсии», «Наполи», «Атлетику», «Осасуне» и «Реалу»).