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Всё выше и выше. «Барселона» Хави — лучшая испанская команда в 2022 году

вчера, 13:18
Футболисты «Барселоны»

Каталонцы уже вторые в Ла Лиге.

Победа над «Севильей» вывела «Барсу» на второе место в чемпионате Испании

Еще недавно классно организованная и решительная «Севилья» Хулена Лопетеги примеряла на себя роль ближайшего преследователя «Реала» и претендента на титул в Примере. В начале года отставание от «Королевского клуба» сократилось до 4 очков, и андалузские болельщики, затаив дыхание, думали про себя: «Ближе! Ещё ближе!» Увы, «Севилья» не выдержала темп чемпионской гонки и прекратила преследование «Реала» после серии ничейных результатов. А после вчерашнего матча с «Барселоной» было потеряно и второе место.

«Мадрид» по-прежнему возвышается в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 69 очками на счету, следом идут три команды, набравшие по 57 баллов — «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». Благодаря минимальной победе над «Севильей» в воскресенье «Барса» официально вышла на второе место в таблице, команда Хави опережает конкурентов по дополнительным показателям. Кроме того, у «Барселоны» есть матч в запасе, то есть отставание от «Реала» может сократиться с 12 очков до 9. Все еще много, но три месяца назад между испанскими грандами было 15 очков.

Хави вернул «Барселоне» веру в себя

«Севилья» действовала на «Камп Ноу» вторым номером и успешно оборонялась 72-й минуты, когда Педри принес каталонцам важную и трудную победу — 1:0. «Барса» под руководством Хави расправилась со всеми топ-командами Ла Лиги в 2022 году, причем «Севилья» оказала самое серьезное сопротивление, проиграв с минимальным счетом. «Атлетико» в феврале был обыгран на «Камп Ноу» 4:2, а «Реал» недавно пропустил четыре безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу», причем еще легко отделался.

Победы над заклятыми соперниками, прямыми конкурентами и просто сильными командами делают честь «Барсе», а главное — наполняют команду уверенностью. В этом сезоне добраться до первого места почти нереально из-за множественных осечек при Кумане, но в следующем «Барселона» точно будет бороться за чемпионство, и победный опыт в матчах с «Реалом», «Атлетико» и «Севильей» станет большим подспорьем. Текущую турнирную ситуацию Хави оценивает адекватно:

Мы будем бороться за чемпионство, пока у нас есть математические шансы на первое место. Не нужно быть экспертом, чтобы оценить преимущество «Мадрида» в турнирной таблице. Маловероятно, что такая опытная команда упустит титул в такой ситуации, но мы тоже пойдем до конца. Очки считают после 38-го тура.

Идеальное окончание сезона 2021/22: победа в Лиге Европы и второе место в Ла Лиге

Конечно, воодушевленные болельщики «Барсы» могут заметить, что «идеально» — это отнять у «Реала» первое место и выиграть Лигу Европы. Но я думаю, такой исход сезона заслужит более сильного, горячего и крепкого эпитета, тем более судьба титула в Примере зависит не только и даже, пожалуй, не столько от «Барселоны», которая может выиграть все девять оставшихся матчей и все равно остаться второй. Тут нужен полный крах «Реала», который сейчас держит руку на короне. Можем оценить календари команд, чтобы составить более внятное представление о шансах:

«Реал» (осталось 8 матчей Ла Лиге): «Хетафе» (дома), «Севилья» (выезд), «Осасуна» (выезд), «Эспаньол» (дома), «Атлетико» (выезд), «Леванте» (дома), «Кадис» (выезд), «Бетис» (дома).

«Барселона» (осталось 9 матчей в Ла Лиге): «Леванте» (выезд), «Кадис» (дома), «Реал Сосьедад» (выезд), «Райо Вальекано» (дома), «Мальорка» (дома), «Бетис» (выезд), «Сельта» (дома), «Хетафе» (выезд), «Вильярреал» (дома).

- У «Реала» календарь сложнее, предстоит сыграть с тремя командами из первой пятерки — «Севильей», «Атлетико» и «Бетисом», причем с первыми двумя на выезде. Три самых сложных соперника «Барсы»: «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал».

- Если «Барселона» выиграет все оставшиеся матчи, то наберет 84 очка. В последний раз такой суммы баллов для победы в чемпионате Испании хватило бы в сезоне 2008/09. Да и покажет ли команда Хави стопроцентный результат в оставшихся встречах? Вечно оставаться на пике формы нельзя, а еще в концовке сезона все больше придется отвлекаться на Лигу Европы.

- Чтобы остаться на первом месте, «Реалу» будет достаться добиться побед в матчах с «Хетафе», «Осасуной», «Эспаньолом», «Леванте» и «Кадисом», а также набрать одно очко в матчах против «Севильи», «Атлетико» и «Бетиса». Всего нужно 16 очков, чтобы гарантировать себе титул.

- С другой стороны, в первом круге «Реал» обыграл «Севилью», «Атлетико» и «Бетис», но проиграл «Эспаньолу» и «Хетафе», а с «Кадисом», «Леванте» и «Осасуной» сыграл вничью. Всего было набрано 12 очков в матчах с этими соперниками.

Но если в Ла Лиге объективно сложная турнирная ситуацию, то судьба Лиги Европы целиком и полностью в руках «Барселоны», которая на сегодняшний день видится главным претендентом на победу в турнире. В четверг «Барса» откроет четвертьфинальное противостояние с франкфуртским «Айнтрахтом», в полуфинале ждет победитель пары «Вест Хэм» — «Лион», а в финал с другой стороны проберется кто-то из четверки «Брага»/ «Рейнджерс»/«РБ Лейпциг»/«Аталанта». Здесь нет соперников, которые были бы «Барселоне» не по зубам, команда Хави будет фаворитом в любом противостоянии.

У «Барселоны» ни одного поражения в рамках 90 минут в 2022 году

- Хави провел у руля «Барселоны» уже 26 матчей, в которых одержал 15 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Процент побед — 57.7%.

- «Барселона» под руководством Хави потерпела только два поражения в основное время — 4-го декабря от «Бетиса» в чемпионате Испании (0:1) и 8-го декабря от «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

- В 2022-м году «Барселона» никому не уступила в рамках 90 минут. Поражения от «Реала» в Суперкубке Испании и от «Атлетика» в Кубке Короля с одинаковым счетом 2:3 были зафиксированы по итогам экстра-таймов. Основное время матчей заканчивалось вничью 2:2.

- В 26 матчах под руководством Хави «Барселона» забила 51 гол, в среднем — 1.96 гола за игру. При этом в последних 10 матчах каталонцы забили 26 голов, в половине матчей на этом отрезке было забито по 4 мяча («Валенсии», «Наполи», «Атлетику», «Осасуне» и «Реалу»).

Александр Чистяков
АВТОР
Александр Чистяков
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Командный дух
Барселона  Реал  Хави
Источник: Soccer.RuФото: ФК «Барселона»
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Все комментарии
vova505
vova505
вчера в 22:17
В чемпионство Барселоны в этом году не верю
Слишком уж далеко от них Реал

Но за прогресс очень и очень рад!!!
Спасибо тренеру :)
Кому как не ему говорить "спасибо"
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ BIOMUTANT (раскрыть)
вчера в 20:52
Нет я конечно все понимаю это будет почти нереально , но все же может быть , от одной мысли что это случится, я понимаю как же хорош этот футбол.
Многие не профессиональные аналитики говорили чтотне догнать и интер в январе, и ман сити тоже не догнать все говорили, а что теперь один отстает от лидера на 3 очка , а у другого 1 очко преимущество и очный матч , так что мечтать именно в этом случае нужно, чудо возможно ,или же барселона 2 сыграет в ничью с вильереалем и бетисом , и отстанет на три очка, очень важно как пройдут четфертфиналы для этих команд
BIOMUTANT
BIOMUTANT ответ futbol liiverpool (раскрыть)
вчера в 18:39
Понимаешь это 9 очков, и когда говоришь что Реал может потерять, надо не забывать что и барса потеряет.Шансы то есть, но 1 из 100 процентов.Если отыграют,то это будет невероятный камбэк.Но не отыграют.Слишком много,тем более барса также играет в еврокубке,и тоже на вылет.
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ BIOMUTANT (раскрыть)
вчера в 17:51
Я считаю шансы на чемпионство очень малы но они есть обьективно у реала лч с челси, с которым будет максимальго тяжело, и еще атлетико и севилья на выезде , на выезде очень важно ,если бы реал играл дома то победил бы , а так на выезде они плохи, барселону и интер победили , но там скорее стечение обстоятельств, а еще в календаре несколько неудобных соперников с которыми реал терял очки , так что шансы малы , но они точно есть , да барселона может провалится в апреле мае , да реал може уничтожить всех соперников , но вероятнее всего что к началу мая отствание может сократится до 4 или 5 очков , можно легко представить как реал играет две ничьи с атлетико и севильей , а к маю будет важно что пройдет ли реал в полуфинал лч , и главное барселона должна брать максимум очков ,
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:50
Хави дал прр94ся
RoArt
RoArt
вчера в 17:45
Пфф, Ди Маттео ЛЧ выигрывал, прийдя посреди сезона. Сейчас медовый месяц закончится, Дембеле подписав новый контракт забьет на игру окончательно, Алвес спекется, Обама продолжит пить, а молодняк не может тянуть один. Закончится сказка...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:32
На следующий сезон большие надежды, но и в этом большие цели есть.
NOVA
NOVA
вчера в 17:20
теперь в чемпе все зависит от Реал, главное не тереть очки как в первом круге с командами с которыми еще играть, а так были бы уже Чемпионами, на очков 20 могли б опережать троицу со второго места!!!
Oliver S
Oliver S
вчера в 16:09
Во-первых, не лучшая, во-вторых, пара поражений в ЛаЛиге или вылет из ЛЕ и развалится этот карточный домик, слепленный на коленке Хави из стариков, сбитых лётчиков и младенцев. Следующий сезон покажет так ли гениален Хави или просто команда поймала кураж, т.к. не давит груз ответственности в виде ЛЧ (ЛЕ всё же не тот уровень).
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:13
Довели Барсу до такого состояния, что там нужно было изменить абсолютно всё. Хави проделывает просто отличную работу, и погромы, в том числе победа над Мадридом - это исключительно тренерская победа каталонцев, а не провал Анчи, итальянский тренер и раньше проигрывал Барселоне.
В этом сезоне только победа в Лиге Европы спасёт провальный сезон, надеюсь Барселона вынесет всех во всех оставшихся матчах!
shlomo
shlomo
вчера в 14:29, ред.
Спасибо за статью...Барса была жалкой, а теперь разносит всех подряд.

Когда Хави только возглавил Барсу, в его речах звучал догматизм: "Мяч — это сокровище, которое нужно ценить". Прогресс при обороне – огромный. Даже больший, чем кажется из сухих результатов. При Хави Барса допускает меньше всех моментов в Ла Лиге. В атаке прогресс не такой значимый, но он есть. Хави не просто подкорректировал детали, а изменил базис – заново внедрил принципы, которые в Барсе начали забывать. При нем поменялось буквально все, вплоть до психологии и уверенности. Он заново внедрил философию, которую в Барселоне культивировали долгие годы.

Если коротко, то Барса прогрессирует. Именно в скорости прогресса самый впечатляющий аспект работы Хави. Пока рано говорить что каталонцы догнали Мадрид по уровню игры, но они снова ровня.

Браво, Хави!!!!
BIOMUTANT
BIOMUTANT
вчера в 13:51, ред.
Я хвалю работу Хави, но рано петь оды. Барса не чемпион Испании и не будет в этом сезоне,играет в ЛЕ.

Да, разгромили Реал, но это скорее поражение Реала чем победа барсы. Анчелотти фигню натворил в том матче, вот и посыпался Реал.

А встреться барса сейчас с Баварией или Ливерпулем счет будет разгромным.Состав наполняется, но пока сыровато. Для победы в ЛЧ еще нужна работа и укрепление состава, но Хави преобразил каталонцев.
Желаю удачи в ЛЕ и победы. И тогда сезон будет не провальным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:36
Барса всегда лучьшая!
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