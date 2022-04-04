«Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль», который состоится 5 апреля 2022 года

«Бенфика»

Португальский коллектив уже наделал шуму в этом сезоне Лиги Чемпионов, где не выпустил из группы «Барселону», а затем прошел в плей-офф перспективный «Аякс». Сейчас перед «Бенфикой» стоит сложная задача и если клуб с ней справится, то это станет настоящей сенсацией. В чемпионате Португалии коллектив идет только на третьем месте и вероятнее всего на нем финиширует в календарном чемпионате.

1 апреля «Бенфика» проиграет на выезде «Браге» (2:3), а 20 марта на своем поле обыграла «Эшторил» (2:1).

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа пребывают в отличной физической форме и стремительно вернулись в чемпионскую гонку с «Манчестер Сити». Коллектив на данный момент занимает второе место в АПЛ и набрал 72 очка, отставая на один пункт. В Лиге Чемпионов «красные» также хотят заявить о себе, спустя несколько лет после успеха в самом престижном турнире Европы. Несмотря на статус фаворита, английскому клубу следует исключить недооценку соперника, чтобы пройти в следующий раунд.

02 апреля «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Уотфорд» (2:0) в чемпионате, а 20 марта в кубке ФА оказался сильнее «Ноттингем Форест» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 9.2

Ничья – 4.85

Победит «Ливерпуль» – 1.408

Статистика

«Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бенфика» выиграла три последние встречи с «Ливерпулем»

Шесть последних выездных матчей английского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.85. «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее своего оппонента, однако на чужом поле команде будет сложно добиться победы. Предполагаем, что во встрече не будет выявлен победитель.