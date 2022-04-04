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«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:19
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» 36 очков по итогам 30 сыгранных матчей АПЛ. С таким показателем успешности клуб из Бирмингема занимает 10 место в турнирной таблице.

По ходу сезона «Астон Вилла» выиграла 11 встреч, при трех ничьих и 16 поражениях. Выделим, что в трех последних турах коллектив Стивена Джеррарда выступал достаточно слабо: «Вест Хэм» (1:2), «Арсенал» (0:1) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» поднялся в зону Лиги чемпионов, заняв промежуточное четвертое место АПЛ. Лондонцы одержали 17 побед и три ничьи в лиге, допустив 10 поражений от соперников.

Отметим, что коллектив Антонио Конте побеждал в 4 из последних 5 матчей чемпионата, включая разгром «Ньюкасла» (5:1) в предыдущем туре. Единственный проигрыш в этот период «шпоры» потерпели в гостях от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» — 3.270
  • Ничья – 3.660
  • Победит «Тоттенхэм» — 2.250

Статистика

  • «Астон Вилла» проиграла со счетом 1:2 в 2 из прошлых 3 матчей АПЛ
  • «Тоттенхэм» побеждал и пропускал голы в 2 предыдущих турах чемпионата
  • В очной встрече команд первого круга победил «Тоттенхэм» (2:1)

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.724. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» располагают солидным атакующим потенциалом, а вот защита у обоих клубов стабильно допускает результативные ошибки.

Все комментарии
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pgz54wm9n2h7
вчера в 22:41
Футбольный клуб «Тоттенхэм» выиграет матч.
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