«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

«Астон Вилла»

У «Астон Виллы» 36 очков по итогам 30 сыгранных матчей АПЛ . С таким показателем успешности клуб из Бирмингема занимает 10 место в турнирной таблице.

По ходу сезона «Астон Вилла» выиграла 11 встреч, при трех ничьих и 16 поражениях. Выделим, что в трех последних турах коллектив Стивена Джеррарда выступал достаточно слабо: «Вест Хэм» (1:2), «Арсенал» (0:1) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» поднялся в зону Лиги чемпионов, заняв промежуточное четвертое место АПЛ . Лондонцы одержали 17 побед и три ничьи в лиге, допустив 10 поражений от соперников.

Отметим, что коллектив Антонио Конте побеждал в 4 из последних 5 матчей чемпионата, включая разгром «Ньюкасла» (5:1) в предыдущем туре. Единственный проигрыш в этот период «шпоры» потерпели в гостях от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» — 3.270

Ничья – 3.660

Победит «Тоттенхэм» — 2.250

Статистика

«Астон Вилла» проиграла со счетом 1:2 в 2 из прошлых 3 матчей АПЛ

«Тоттенхэм» побеждал и пропускал голы в 2 предыдущих турах чемпионата

В очной встрече команд первого круга победил «Тоттенхэм» (2:1)

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.724. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» располагают солидным атакующим потенциалом, а вот защита у обоих клубов стабильно допускает результативные ошибки.