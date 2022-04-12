«Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1649772876

вчера, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити», который состоится 13 апреля 2022 года

«Атлетико»

«Матрасники» минимально проиграли первый матч в Англии и по их словам результат вполне приемлем. Коллектив уже на своем поле постарается отыграть гандикап английского клуба и сотворить небольшую сенсацию, оставив подопечных Гвардиолы за бортом соревнований. В чемпионате Испании главной задачей команды Диего Симеоне является место в первой тройке и на данный момент «Атлетико» идет на четвертой позиции с 57 набранными пунктами.

9 апреля «Атлетико» минимально проиграл на выезде «Мальорке» (0:1), а пятого числа с тем же счетом уступил «Манчестер Сити» (0:1).

«Манчестер Сити»

В первом матче «горожане» имели большое преимущество и практически не дали создавать сопернику моменты у своих ворот. «Манчестер Сити» смог забить только один мяч и ему придется отстаивать свое преимущество уже на поле испанского коллектива. В чемпионате Англии коллектив провел сложный матч, который напрямую влияет на чемпионство. Тем не менее, предстоящий матч на данный момент является ключевым, и футболисты отдадут все силы, чтобы добиться положительного результата.

10 апреля «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), а пятого апреля минимально обыграл «Атлетико» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 5.09

Ничья – 3.64

Победит «Манчестер Сити» – 1.813

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» выиграл три матча на своем поле в последних поединках

Пять из восьми последних встреч «Манчестер Сити» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.64. «Манчестер Сити» постарается сыграть на ошибках соперника, а сам «Атлетико» вряд ли будет раскрываться с самого начала поединка. Предполагаем малорезультативную встречу и ничейный исход.