«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:01

«Барселона»

«Барселона» выиграла 4 из последних 5 матчей чемпионата Испании, закрепившись на втором месте турнирной таблицы. После неудачной встречи с «Кадисом» (0:1) каталонский клуб нанес гостевое поражение «Реал Сосьедаду» (1:0).

Отметим, что в пяти последних матчах лиги на домашней арене «Барселона» забила 13 голов, пропустив в ответ от соперников три мяча.

«Райо Вальекано»

В минувшем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» взял 10 победу. Команде удалось набрать три балла по итогам гостевой встречи с «Эспаньолом» (0:1). Прежде команда не могла победить на протяжении 13 туров Ла Лиги.

Выделим, что за 16 гостевых матчей лиги атака «Райо Вальекано» забила 11 результативных действий, а защита пропустила 26 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.321

Ничья – 5.620

Победит «Райо Вальекано» — 11.040

Статистика

«Барселона» забивала минимум 2 гола в 7 прошлых матчах с «Райо Вальекано» на домашней арене

«Райо Вальекано» проиграл 7 предыдущих матчей на поле «Барселоны»

«Барселона» побеждала в 8 из последних 9 матчей чемпионата Испании

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.900.