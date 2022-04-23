«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:04

«Челси»

«Челси» проиграл два из трех прошлых матчей АПЛ . Между победой над» «Саутгемптоном» (6:0) «аристократы» уступили «Арсеналу» (2:4) и «Брентфорду» (1:4).

В турнирной таблице лиги представитель Лондона остался на третьем месте с преимуществом в пять баллов над ближайшим конкурентом. Выделим, что за пять прошлых матчей лиги на домашней арене атака «Челси» организовала 13 голов, пропустив девять мячей.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» не побеждал в двух последних турах чемпионата Англии. После гостевого поражения на поле «Брентфорда» (0:2) «молотобойцы» не смогли обыграть на домашней арене «Бернли» (1:1).

Такие результаты откинул «Вест Хэм» на седьмую позицию общего зачета. Отметим, что четыре из прошлых пяти гостевых матчей чемпионата лондонцы проиграли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 1.520

Ничья – 4.580

Победит «Вест Хэм» — 6.660

Статистика

«Челси» не проигрывал в 15 из прошлых 16 домашних матчей против «Вест Хэма»

«Вест Хэм» проиграл 3 последних гостевых матча АПЛ

«Челси» сыграл на ТБ (2,5) голов в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата Англии

Прогноз

Разместить ставку с условием «обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.934.