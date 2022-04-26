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«Аталанта» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:01
«Аталанта» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Аталанта»

«Аталанта» победила «Венецию» в минувшем туре итальянского чемпионата. Так клуб из Бергамо прервал череду неудач, в которых фиксировались поражения от «Вероны» (1:2), «Сассуоло» (1:2) и «Наполи» (1:3).

В домашних матчах текущего розыгрыша Серии A «Аталанта» выступает плохо. На своем поле у клуба только четыре победы, шесть ничьих и шесть поражений от оппонентов.

«Торино»

«Торино» заработал восемь очков за четыре последних тура итальянской лиги. Помимо победных матчей против «Салернитаны» (1:0) и «Специи» (2:1) команда зафиксировала ничьи и в противостояниях с «Лацио» (1:1) и «Миланом» (0:0).

Гостевые игры этого сезона «Торино» проводит так: три победы, пять ничейных встреч и восемь поражений. Выделим, что за 16 выездов в чемпионате команда забила всего девять мячей.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» — 1.588
  • Ничья – 4.310
  • Победит «Торино» — 6.120

Статистика

  • «Аталанта» проиграла в 3 последних матчах на своем поле
  • «Торино» не проигрывал в 3 прошлых матчах поле «Аталанты»
  • Команды обменивались голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Аталанты»

Прогноз

Поставить на исход «обе команды забьют – да» в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1.847.

Все комментарии
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сегодня в 16:00
Футбольный клуб «Аталанта» одержит победу.
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сегодня в 10:56
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
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