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«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 15:01
«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вест Хэм» в четвертьфинале Лиги Европы сумел отпраздновать победу в противостоянии с «Лионом», сыграв вничью (1:1) дома и победил на выезде (0:3). В АПЛ клуб, несмотря на поражение от «Челси» (0:1) борется за место в еврокубках. На текущий момент «молотобойцы» идут на седьмой позиции.

«Айнтрахт» сенсационно выбил из борьбы «Барселону» в четвертьфинале Лиги Европы. После домашней ничьи (1:1) удалось оформить выездную победу (3:2). Как правило, клуб делает ставку на надежную игру в обороне, но бывает выдает по-настоящему яркие и качественные матчи. В Бундеслиге команда идет на девятой позиции без каких-либо шансов на выход в плей-офф.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» — 2,02
  • Ничья – 3,60
  • Победит «Айнтрахт» — 4,10

Статистика

  • «Вест Хэм» в восьми последних домашних встречах не знает горечи поражений
  • «Айнтрахт» выиграл шесть из десяти последних выездных матчах
  • В четырех последних встречах «Айнтрахт» пропустил восемь голов

Прогноз

Объективно в классе и индивидуальном мастерстве «Вест Хэм» превосходит своего оппонента. Делаем ставку на победу хозяев с коэффициентом 2,02.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Вест Хэм
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Не принижая успехи выхода соперников в полуфинал, можно просто выставить предположения на варианты обе забьют или 1Х+тб1,5. Но здесь понятно, что Вест Хэм будет играть на Стратфорде в атакующий футбол и учитывая всю серьёзность опасности, которая исходит от франкфуртцев, постарается сделать максимально-возможный задел на своём поле. Исходя из этого полагаю, что "молотобойцам" необходимо забивать ну явно два гола, а возможно даже постараться не пропустить.
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