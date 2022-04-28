«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651147290

вчера, 15:01

«Вест Хэм» в четвертьфинале Лиги Европы сумел отпраздновать победу в противостоянии с «Лионом», сыграв вничью (1:1) дома и победил на выезде (0:3). В АПЛ клуб, несмотря на поражение от «Челси» (0:1) борется за место в еврокубках. На текущий момент «молотобойцы» идут на седьмой позиции.

«Айнтрахт» сенсационно выбил из борьбы «Барселону» в четвертьфинале Лиги Европы. После домашней ничьи (1:1) удалось оформить выездную победу (3:2). Как правило, клуб делает ставку на надежную игру в обороне, но бывает выдает по-настоящему яркие и качественные матчи. В Бундеслиге команда идет на девятой позиции без каких-либо шансов на выход в плей-офф.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» — 2,02

Ничья – 3,60

Победит «Айнтрахт» — 4,10

Статистика

«Вест Хэм» в восьми последних домашних встречах не знает горечи поражений

«Айнтрахт» выиграл шесть из десяти последних выездных матчах

В четырех последних встречах «Айнтрахт» пропустил восемь голов

Прогноз

Объективно в классе и индивидуальном мастерстве «Вест Хэм» превосходит своего оппонента. Делаем ставку на победу хозяев с коэффициентом 2,02.