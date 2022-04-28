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«Монако» — «Анже»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:03
«Монако» — «Анже»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Монако»

«Монако» в шести последних встречах удалось отпраздновать победу. В прошлом туре зафиксирован триумф над «Сент-Этьеном» (4:1). Серия успехов позволила «монегаскам» подняться на четвертую позицию в национальном первенстве.

«Анже»

«Анже» идет на 14-й позиции в Лиге 1. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Команда не может победить на протяжении пяти последних матчей. Не хватает клубу стабильности в последних встречах, поэтому расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Анже» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монако» – 1,42
  • Ничья – 5,15
  • Победит «Анже» – 8,30

Статистика

  • «Монако» в трех последних домашних встречах победило
  • В девяти выездных матчах не побеждает «Анже»
  • В четырех последних поединках «Монако» было сильнее «Анже»

Прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в триумфе хозяев. Делаем ставку на победу «Монако» с коэффициентом 1,42.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Монако
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:17
Монако победит.
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