«Монако» — «Анже»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:03

«Монако»

«Монако» в шести последних встречах удалось отпраздновать победу. В прошлом туре зафиксирован триумф над «Сент-Этьеном» (4:1). Серия успехов позволила «монегаскам» подняться на четвертую позицию в национальном первенстве.

«Анже»

«Анже» идет на 14-й позиции в Лиге 1. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Команда не может победить на протяжении пяти последних матчей. Не хватает клубу стабильности в последних встречах, поэтому расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Анже» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1,42

Ничья – 5,15

Победит «Анже» – 8,30

Статистика

«Монако» в трех последних домашних встречах победило

В девяти выездных матчах не побеждает «Анже»

В четырех последних поединках «Монако» было сильнее «Анже»

Прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в триумфе хозяев. Делаем ставку на победу «Монако» с коэффициентом 1,42.