«Монако» — «Анже»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Монако»
«Монако» в шести последних встречах удалось отпраздновать победу. В прошлом туре зафиксирован триумф над «Сент-Этьеном» (4:1). Серия успехов позволила «монегаскам» подняться на четвертую позицию в национальном первенстве.
«Анже»
«Анже» идет на 14-й позиции в Лиге 1. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Команда не может победить на протяжении пяти последних матчей. Не хватает клубу стабильности в последних встречах, поэтому расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Анже» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» – 1,42
- Ничья – 5,15
- Победит «Анже» – 8,30
Статистика
- «Монако» в трех последних домашних встречах победило
- В девяти выездных матчах не побеждает «Анже»
- В четырех последних поединках «Монако» было сильнее «Анже»
Прогноз
Букмекеры практически не сомневаются в триумфе хозяев. Делаем ставку на победу «Монако» с коэффициентом 1,42.