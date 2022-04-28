«Ганновер» — «Карлсруэ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:07

«Ганновер»

«Ганновер» в двух последних встречах не побеждает. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Падеборна» (0:3). Клуб идет на 15-й позиции. Зону вылета команда опережает на шесть очков. Учитывая, что до финиша сезона осталось провести три тура, то можно чувствовать себя спокойно.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» расположился на девятом месте во второй Бундеслиге. Команда не может вылететь и побороться за выход в элиту тоже. В четырех последних встречах победить не удалось. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Ингольштадтом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ганновер» – 1,97

Ничья – 3,72

Победит «Карлсруэ» – 3,66

Статистика

«Ганновер» не может победить в четырех домашних поединках

«Карлсруэ» проиграл три из пяти выездных поединков

В двух последних междусобойчиках победа оставалась за «Карлсруэ»

Прогноз

У хозяев есть неплохие шансы, чтобы взять реванш у «Карлсруэ». Играем победу хозяев с коэффициентом 1,96.