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«Хайденхайм» — «Фортуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:31
«Хайденхайм» — «Фортуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в трех последних матчах не может отпраздновать победу. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Хольштайн Килем» (1:1). Команда идет на восьмом месте во второй Бундеслиге и может сконцентрироваться на том, чтобы играть без давления, так как уже нет никаких турнирных перспектив.

«Фортуна»

«Фортуна» идет на 13-м месте в национальном первенстве. Отрыв от зоны переходных матчей восемь очков. Учитывая, что три тура осталось провести до конца сезона, то шансы сохранение прописки весьма высоки. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Динамо» Дрезденом (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хайденхайм» – 2,65
  • Ничья – 3,52
  • Победит «Фортуна» – 2,58

Статистика

  • «Хайденхайм» уступил в одном из пяти последних домашних матчах
  • «Фортуна» четыре последних выездных поединка завершила вничью
  • «Хайденхайм» выиграл четыре последних междусобойчика

Прогноз

Мы считаем, что ближе к успеху в этом поединке будут все-таки гости. Они очень вариативно смотрятся в последних встречах. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с нулевой форой с коэффициентом 1,86.

Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:49
Будет весело))
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