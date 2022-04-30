«Регенсбург» — «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Регенсбург»
«Регенсбург» в последнем туре сыграл с «Динамо» Дрезден (1:1). У команды нет никаких шансов на борьбу за выход в элиту чемпионата Германии. Вылететь уже тоже невозможно, поэтому можно сконцентрироваться на том, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» идет на восьмой позиции. В четырех последних встречах клуб не выигрывает. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Фортуны» (1:3). Столь неудовлетворительные результаты привели к тому, что клуб лишился всех шансов на выход в плей-офф.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Регенсбург» – 2,22
- Ничья – 3,50
- Победит «Хайденхайм» – 2,79
Статистика
- «Регенсбург» в трех последних встречах не выигрывает
- «Хайденхайм» не побеждает в семи последних матчах
- «Хайденхайм» выиграл три их пяти последних междусобойчиков
Прогноз
«Регенсбург» и «Хайденхайм» учитывая свою игровую фору в последнее время, поделят очки. Берем ничью за 3,50.