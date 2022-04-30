«Регенсбург» — «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651334166

вчера, 18:56

«Регенсбург»

«Регенсбург» в последнем туре сыграл с «Динамо» Дрезден (1:1). У команды нет никаких шансов на борьбу за выход в элиту чемпионата Германии. Вылететь уже тоже невозможно, поэтому можно сконцентрироваться на том, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» идет на восьмой позиции. В четырех последних встречах клуб не выигрывает. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Фортуны» (1:3). Столь неудовлетворительные результаты привели к тому, что клуб лишился всех шансов на выход в плей-офф.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Регенсбург» – 2,22

Ничья – 3,50

Победит «Хайденхайм» – 2,79

Статистика

«Регенсбург» в трех последних встречах не выигрывает

«Хайденхайм» не побеждает в семи последних матчах

«Хайденхайм» выиграл три их пяти последних междусобойчиков

Прогноз

«Регенсбург» и «Хайденхайм» учитывая свою игровую фору в последнее время, поделят очки. Берем ничью за 3,50.