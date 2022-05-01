«Эвертон» — «Челси»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:30

«Эвертон»

«Эвертон» в прошлом туре уступил «Ливерпулю» (0:2) и опустился в зону вылета, закрепившись на 18-й позиции. «Ириски» отстают от спасительного 17-го места на пять очков, имея на два проведенных матча меньше.

«Челси»

«Челси» опережает «Арсенал» на шесть очков. Расслабляться подопечным Томаса Тухеля однозначно нельзя. При учете того, что команда сейчас смотрится неубедительно. В прошлом туре зафиксирована ничья с « МЮ » (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 4,98

Ничья – 3,94

Победит «Челси» – 1,78

Статистика

«Эвертон» в трех последних домашних встречах не проигрывает

«Челси» в 11 выездных поединках не проигрывает

В 2 из 5 последних очных встречах команд «Эвертон» побеждал

Прогноз

Ожидаем, что в этой встрече не удастся избежать интриги. Хозяева будут биться. Берем двойной шанс с коэффициентом 2,11.