Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эвертон» — «Челси»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:30
«Эвертон» — «Челси»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эвертон»

«Эвертон» в прошлом туре уступил «Ливерпулю» (0:2) и опустился в зону вылета, закрепившись на 18-й позиции. «Ириски» отстают от спасительного 17-го места на пять очков, имея на два проведенных матча меньше.

«Челси»

«Челси» опережает «Арсенал» на шесть очков. Расслабляться подопечным Томаса Тухеля однозначно нельзя. При учете того, что команда сейчас смотрится неубедительно. В прошлом туре зафиксирована ничья с «МЮ» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» – 4,98
  • Ничья – 3,94
  • Победит «Челси» – 1,78

Статистика

  • «Эвертон» в трех последних домашних встречах не проигрывает
  • «Челси» в 11 выездных поединках не проигрывает
  • В 2 из 5 последних очных встречах команд «Эвертон» побеждал

Прогноз

Ожидаем, что в этой встрече не удастся избежать интриги. Хозяева будут биться. Берем двойной шанс с коэффициентом 2,11.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Эвертон
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:50
Сегодня Эвертон обязан цепляться за очки. Ливерпульская команда ведет ожесточенную борьбу за выживание, и даже в сражении с соперником уровня Челси нужно пробовать добывать нужный результат. Лондонцы явно пребывают в не самой лучшей форме, так что у "ирисок" есть все шансы на то, чтобы дать своему оппоненту бой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 