Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Искушение деньгами и патриотизм -2. Чемпионаты мира 1930-х годов

1651502849

вчера, 17:47

Наличие массы дополнительных материалов о бельгийских братьях Брен, причём именно уточняющих сказанное в предыдущей главе (www.soccer.ru/blogs/record/1312604) об этих братьях — вылилось в эту ранее не планируемую главу.

Раймон Брен в возрасте 17 лет дебютировал в сборной Бельгии в марте 1925 г. в домашней игре против Нидерландов. Надо сказать, что в составе бельгийцев для троих игроков это был дебют, ещё трое играли в своём втором или третьем официальном матче за Бельгию. Да и для старшего брата Пьера, хоть он свой первый матч сыграл ещё в 1922 г., но та игра была всего-навсего 5-й в футболке сборной.

Есть фото хорошего качества, на нём игроки сборной Бельгии перед матчем с Нидерландами 15 марта 1925 года:

Бельгия дома проиграла минимально. А 3 мая, но уже в Амстердаме, Нидерланды разнесли бельгийцев 5:0. С того матча тоже есть фото, на котором оба брата стоят близко друг от друга:

Слева при усах стоит капитан команды, 32-летний защитник Арманд Свартенбрукс, олимпийский чемпион 1920 г., для него это был 35-й матч в сборной. Далее Пьер. А между братьями стоит 29-летний защитник Франсуа Демоль.

В первой части (www.soccer.ru/blogs/record/1312604) про Раймона Брена я указал, что летом 1930 г. он был не в Монтевидео на чемпионате мира, а пытался заключить контракт с английским клубом.

Немного неточно по времени.

Но сначала о его дисквалификации.

В то время профессиональный футбол был не во всех странах. Бельгия явно сопротивлялась внедрению этой «напасти». Пресса не жаловала игроков, которые пытались играть за зарплату. Хотя тайком игрокам (не всем) клубы всё-таки приплачивали.

Федерация футбола страны определила, что ставший популярным у предприимчивых игроков бизнес в виде личного кафе — возможен только для футболистов не из первого дивизиона. Либо это кафе уже не менее 5 лет принадлежало родителям игрока.

Причина таких препон — известный игрок привлекает посетителей в своё кафе, зарабатывая не трудом, а только именем. Прямо на нетрудовые доходы тянет!

В случае с Раймоном Бреном была ещё какая-то грубость с его стороны в адрес федерации (ну, достали своими придирками). Не долго думая, чиновники лишили его сертификата любителя, а значит лишили возможности играть во внутренних соревнованиях. О сборной тоже можно было забыть.

Вот поэтому он и искал возможности устроится за рубежом. И ведь о контракте с английским клубом «Клэптон Ориент» он договорился. И ездил в Англию. Но на туманном Альбионе была своя политика насчёт легионеров. Они же ведь родоначальники футбола, чему могли их научить в футболе пришлые? Ведь официально иностранцы в Англии появились в 1978 году. А до этого все было разовое, не дольше года, или иностранный игрок был в статусе любителя. Исключения были для игроков из стран Содружества и бывших колоний или совсем редкие случаи для игроков из материковой Европы. Министерство труда Британии никакие контракты с иностранными футболистами не разрешало, а значит и не было права на работу в стране.

Вот тут-то и возникла пражская «Спарта». В Чехословакии во всю уже был профессиональный футбол. И всё-таки, почему «Спарта»?

Да всё оказалось просто. Тренером этого пражского клуба в то время был шотландец Джон Дик. Именно Дик с 1923 по 1929 гг. был тренером бельгийского клуба «Беерсхот», в котором играли оба брата Брена. Именно с этим тренером команда завоевала 4 чемпионских титула в тот период, а Раймон дважды был лучшим бомбардиром турнира.

Сам шотландец тоже знаменитость. Он играл в «Арсенале» с 1898 г. и успел к 1903 году войти в «Клуб 100», т.е. тех, кто провел в футболке «канониров» сто и более игр — в те годы такое удавалось единицам, он был третьим. В конце концов он стал первым в истории клуба «Арсенал», кто сыграл 200+ матчей.

Тренер познакомил Раймона с игроками «Спарты» за 3 дня до субботнего матча с командой из Вены в Кубке Митропы. В то время это была Лига чемпионов для центрально-европейских стран.

Матч «Спарта» — «Фёрст Вена» состоялся в Праге 12 июля 1930 года. Не забываем, что чемпионат мира стартовал только на следующий день в Монтевидео. Пражане победили 2:1, а победный гол за 3 минуты до конца забил Раймон Брен. Зрители были в восторге от новичка и вынесли его с поля на своих плечах. Кубок Митропы, правда, в тот год пражане не завоевали, но сражались в финале достойно против другой австрийской команды, венского «Рапида».

Вот фото финалистов Кубка Митропы 1930 г. вместе с тренером:

В 1932 г. Дик уехал в Англию на лечение, у него обнаружен был рак. В сентябре в возрасте 55 лет он скончался.

«Спарта» под руководством шотландца Джона Дика в период с 1919 по 1923 гг. 5 раз подряд становилась чемпионом Чехословакии (в Stredoceska zupa, т.е. в Среднечешской лиге, сильнейшей в стране) в 59 матчах проиграв лишь однажды. Тогда команду и прозвали «Железная Спарта».

В первой половине 30-х годов только дважды «Спарта» брала титул, в том числе и в 1932 году. Вот фото чемпионов:

Нейедлы, Коштялек и Брен. Если бы Раймон согласился на уговоры и стал играть за сборную Чехословакии на ЧМ -34, то любой команде было бы непросто их удержать.

А в 1935 году «Спарта» всё-таки ещё раз завоевала Кубок Митропы, теперь с бельгийцем Р.Бреном в составе.

Раймон Брен в конце 1936 г. из Праги уехал навестить родителей на родину, да и остался там. Не вернулся в Чехословакию после Нового года при действующем контракте, послал телеграмму, что болен (лукавил). Пришлось федерации футбола Бельгии утрясать вопрос. Кажется, даже материально.

В итоге он оказался вновь в своём родном клубе «Беерсхот». С которым ещё дважды становился чемпионом страны.

В пражской «Спарте» Р.Брен зарабатывал 1500 крон в месяц — больше всех из иностранцев (был ещё австриец в составе). Клуб за красивые голы (или даже за какой-то один из них) выплатил бельгийцу бонус в размере 12 тыс. крон. Он отдал эти деньги капитану команды Карелу Пешеку Када, чтобы тот сам распределил их между всеми игроками. Помните, чешская федерация 100 тыс. крон предлагали Брену за смену гражданства? Деньги в его жизни были не главное…

Да, как же я забыл: играя в «Спарте», Раймон и там занимался бизнесом. Он был связан с поставками кофе из Конго, скорее всего того, что было колонией Бельгии (впоследствии Заир, теперь Демократическая Республика Конго). Наверное, был хороший доход, нет сведений об этом.

Между прочим, Раймон вполне профессионально занимался конькобежным спортом и фехтованием, в какие-то годы был чемпионом страны. Неординарная личность.

В предыдущей главе (www.soccer.ru/blogs/record/1312604) была затронута тема утешительного финала на футбольном турнире Олимпиады-28 в Амстердаме. Я ещё назвал историю про утешительный финал детективной.

20 команд подали заявку на участие в турнире Олимпиады. Требовалось провести предварительный раунд с для определения 16 сборных, которые начнут выяснять сильнейшего с 1/8 финала. Планировалось провести 4 предварительных матча на выбывание.

Сборные Болгарии, Эстонии и Греции сняли свои заявки на турнир вообще. А сборная Чили играла предварительный матч с Португалией. И проиграла.

После того, как 4 июня 1928 г. был сыгран последний четвертьфинал, на Олимпиаде образовалось два турнира. В первом, основном, четыре сильнейших команды прошли в полуфиналы и боролись за звание олимпийских чемпионов.

В неофициальном утешительном турнире, боролись якобы за 5-е место. В него могла заявиться любая из сборных, которая не пробилась в полуфинал. Но в итоге наскребли только 4 команды: Чили, Мексика, Нидерланды и Бельгия. Результаты утешительного финала четырёх никак не учитывались в окончательном распределении мест на футбольном турнире Олимпиады. Всё дело в дополнительном количестве зрителей и коммерции.

Европейцы играли между собой, выиграли Нидерланды. Во второй паре сильнее были чилийцы.

Перед матчем европейцев было чествование капитана голландцев Харри Дени (Harry Dénis). Глава голландской федерации футбола Кипс вручил 31-летнему капитану венок (на слух звучит ужасно!) — всё потому, что Дени проводил свой 50-й матч за национальную команду. Среди европейских команд таких игроков к тому времени было всего двое. Причём, один из них был бельгиец.

Чуть выше было фото усатого капитана сборной Бельгии Арманда Свартенбрукса. Он 4 сентября 1927 г. сыграл 50-й матч за свою сборную, а в марте 1928 г. завершил карьеру в национальной команде, остановившись на 53 матчах. На Олимпиаде он уже не играл. А в далёком 1916 г. первым из европейских игроков, кто сыграл 50-й матч за свою сборную, был венгр Имре Шлоссер.

На фото из голландской газеты момент вручения памятного «знака» капитану Дени:

В отчёте о матче голландская газета опубликовала фото атаки бельгийцев, в подписи упомянув только своего вратаря ван дер Меулена. Но в тёмной форме по центру на переднем плане отчётливо различим Раймон Брен: А Пьер забил гол престижа в конце.

8 июня (за день до основного финала Олимпиады) игрался финал утешительного турнира Нидерланды — Чили, в Роттердаме. Матч закончился вничью 2:2, причём чилийцы сравняли счёт на последней минуте основного времени. Команды играли экстра-тайм, но счёт не изменился. Пенальти тогда не били, а просто кидали жребий для определения победителя.

Арбитр встречи подозвал капитанов двух команд и всех игроков поближе к трибуне и провёл нехитрую процедуру. Угадал капитан голландцев Дени.

Перед публикой и игроками выступил казначей ФИФА , голландец г-н Хиршман. Он оценил положительно этот турнир, который спонсировала ФИФА . И вручил серебряный кубок капитану Дени. Сам кубок был предоставлен для турнира голландской федерацией, его доставил на стадион сам г-н Кипс. Капитан Дени, подержав кубок секунду в руках, передал его г-ну Кипсу. Тот сказал, что смущён тем, что получил в руки трофей, который сам и привёз на стадион. И недолго думая, вручил трофей капитану чилийской команды — на память о голландских друзьях-соперниках, об Амстердаме и Олимпиаде, и о стране в целом. Как видим — никакого детектива, скорее романтика. Особенно романтично звучит название того трофея на испанском языке — Copa Consuelo.

Кубок был, сохранилось фото одного из голландских чиновников с ним в руках:

Сборная Чили просто понравилась голландским зрителям:

Много игроков-участников Олимпиады-28 сыграют за свои национальные команды и на первом чемпионате мира в 1930 году.

Только вот бельгиец Раймон Брен, забивая свои первые голы за пражскую «Спарту» в июле 1930 г., с горечью будет читать новости из Монтевидео, где сборная Бельгии так ни разу и не поразила ворота соперников на первом мундиале.