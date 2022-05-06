Михаил Кержаков, скорее всего, покинет «Зенит» летом

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вчера, 22:57

«Зенит» решил расстаться с вратарем команды .

По информации источника, петербургский клуб рассматривает два варианта развития событий: первый — автопродление контракта на один год и Михаил уходит в аренду в другой клуб, а второй — Кержаков уйдет из «Зенита» летом свободным агентом

«Вопрос насчет будущего Кержакова — открытый. Возможен вариант, при котором будет использована функция автопродления контракта Кержакова на один год, и голкипер уйдет в аренду в другой клуб. Но, с большой долей вероятности, Михаил уйдет из клуба свободным агентом: обе стороны могут отказаться от функции автопродления контракта, которая прописана в договоре», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал поиски нового голкипера.