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«В Европе Дзюбе будет сложнее закрепиться». Игонин — о «Црвене Звезде»

сегодня, 17:33

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил возможный трансфер Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Для Дзюбы продолжение карьеры в «Црвене Звезде» станет хорошим вариантом только тогда, когда он будет основным игроком команды. Российские ребята моложе Артёма уезжали более звездными игроками в Европу, но они не играют. Все говорят, что у них все хорошо — я так не думаю. Объективно говоря, в Европе сложнее закрепиться, уровень футбола другой. Одно дело — просто уехать, другое дело — играть.

Уровень сербского футбола выше, чем у нас в России? Сравнивать надо в очных противостояниях. Непонятно еще, кто приглашает Дзюбу в «Црвену Звезду». Если тренер хочет Дзюбу в команду — это один вариант, если работают агенты — это уже другое.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
сегодня в 18:38
Второй Кокоша будет
David Young
David Young
сегодня в 18:00
Полагаю что так и есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:40
Попытка не пытка...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:37
Захочет если попробует
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