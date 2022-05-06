«В Европе Дзюбе будет сложнее закрепиться». Игонин — о «Црвене Звезде»

Бывший футболист «Зенита» оценил возможный трансфер в «Црвену Звезду».

Для Дзюбы продолжение карьеры в «Црвене Звезде» станет хорошим вариантом только тогда, когда он будет основным игроком команды. Российские ребята моложе Артёма уезжали более звездными игроками в Европу, но они не играют. Все говорят, что у них все хорошо — я так не думаю. Объективно говоря, в Европе сложнее закрепиться, уровень футбола другой. Одно дело — просто уехать, другое дело — играть.

Уровень сербского футбола выше, чем у нас в России? Сравнивать надо в очных противостояниях. Непонятно еще, кто приглашает Дзюбу в «Црвену Звезду». Если тренер хочет Дзюбу в команду — это один вариант, если работают агенты — это уже другое.