«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Аугсбург», который состоится 08 мая 2022 года

«РБ Лейпциг»

Команда на днях разочаровала своих болельщиков и покинула Лигу Европы за один шаг до финала турнира. В последних турах Бундеслиги «РБ Лейпциг» также разочаровывал и опустился на пятое месте с 53 очками, при этом отставая от ближайшего соперника на один пункт, имея игру в запасе. В предстоящей встрече от хозяев ждут уверенной победы, которая поможет им вернуться в первую четверку и сделать еще один шаг к квалификации в групповой этап следующей Лиги Чемпионов.

5 мая «РБ Лейпциг» проиграл «Рейнджерс» в Лиге Европы (1:3), а второго числа уступил в чемпионате «Боруссии» М (1:3).

«Аугсбург»

«Аугсбург» выступает очень нестабильно и в последних пяти турах Бундеслиги смог набрать только три очка. Сейчас коллектив занимает 14 место с 35 очками, а отрыв от зоны вылета составляет шесть баллов. Это значит, что одно набранное очко гарантирует команде место в элитном дивизионе Германии в следующем сезоне. Матч обещает быть интересным и держать интригу до самого конца, ведь оба клуба мотивированы на результат.

30 апреля «Аугсбург» крупно проиграл на своем поле «Кельну» (1:4), а 24 апреля на выезде оказался сильнее «Бохума» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.25

Ничья – 6

Победит «Аугсбург» – 11.5

Статистика

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Аугсбург» одержал четыре победы

«Аугсбург» забивал в восьми из десяти выездных поединках за последнее время

«РБ Лейпциг» оказался сильнее «Аугсбурга» в шести поединках из семи

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Аугсбург», который состоится 08 мая 2022 года