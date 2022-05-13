«Тоттенхэм» вернул должок «Арсеналу». Борьба за попадание в топ-4 АПЛ снова обострилась

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вчера, 12:39

Еще ничего не решено.

Флешбек с подробностями

«Тоттенхэм» начал этот сезон Премьер-Лиги под руководством Нуну Эшпириту Санту с трех побед подряд с одинаковым со счетом 1:0 и единолично возглавил таблицу. Тем временем «Арсенал» проиграл стартовые три матча с общим счетом 0:9 и обосновался на последней строчке, а Микель Артета оказался на грани увольнения. Но затем в судьбе обоих клубов из Северного Лондона произошел «полицейский разворот»: «Тоттенхэм» перешел на темную сторону и проиграл три игры подряд с общим счетом 1:9, а «Арсенал» выдал серию из трех побед.

Стартовый отрезок сезона увенчало дерби Северного Лондона в шестом туре, после которого команды сравнялись по очкам в турнирной таблице. «Арсенал» выиграл 3:1, и пусть не по факту, но по сути это был разгром: три мяча в ворота Уго Льориса влетели уже к 34-й минуте, а голом престижа Сон Хын-Мин ответил в концовке, когда исход был уже предрешен. Еще через месяц «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту и назначил главным тренером Антонио Конте. На тот момент «Арсенал» был уже выше в таблице. Как и сейчас.

«Шпоры» достойно ответили за поражение в первом круге

За два тура до финиша сезона и после поражения в дерби «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» всего лишь на одно очко. На момент назначения Конте отставание «шпор» от соседей составляло 2 очка, то есть с приходом итальянца принципиальные соперники и конкуренты за попадание в топ-4 Премьер-Лиги движутся параллельными курсами, а после успеха в дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» даже ведет с небольшим перевесом — 50:49 по набранным очкам с тех пор, как Конте вступил в игру.

«Шпорам» будет досадно, если до путевки в Лигу чемпионов не хватит одного очка, потерянного еще при прежнем тренере. Судьба четвертого места в АПЛ решится в заочном споре, но «Тоттенхэм» обострил дуэль уверенной победой над «Арсеналом», который практически решил бы важную задачу, даже сыграв вничью в дерби. Однако команды Микеля Артеты сыграла, как и положено типичному «Арсеналу» в важном матче, представ в образе трусливой и бесхребетной жертвы на фоне отчаянного хищника, у которого был план и смелость, чтобы его реализовать.

Против разящих атак и опасных стандартов «Тоттенхэма» противоядия не нашлось, а арбитр был безжалостен к «канонирам»: по ходу первого тайма Пол Тирни назначил пенальти, а потом удалил Холдинга за две желтые карточки, полученные в течение семи минут. И пока Сон зарабатывал на себе судьбоносные фолы, Харри Кейн оформил дубль. Сразу после перерыва его напарник установил окончательный счет — 3:0, который мог оказаться и крупнее (соотношение «ожидаемых голов» — 2.82 xG на 0.36 xG). Таким образом, «Тоттенхэм» ответил за поражение в первом круге разгромом не только по смыслу, но и по факту.

Только факты

3 — «Тоттенхэм» одержал третью подряд домашнюю победу над «Арсеналом», а такого в дерби Северного Лондона не случалось с начала 1960-х. Кроме того, 3:0 — это самая крупная победа «Тоттенхэма» над «Арсеналом» в чемпионате Англии почти за 40 лет с памятного матча в апреле 1983-го, завершившегося со счетом 5:0 в пользу «шпор».

7 — беспроигрышная домашняя серия «Тоттенхэма» против «Арсенала» продлилась до семи матчей (5 побед, 2 ничьи), она началась в 2015 году. Рекордная домашняя серия «Тоттенхэма» в дерби Северного Лондона насчитывает 9 встреч (1960 — 1968).

14 — Харри Кейн забил свои 13-й и 14-й голы в ворота «Арсенала» и укрепил свои позиции на вершине списка лучших бомбардиров дерби Северного Лондона. Рекорд форварда «Тоттенхэма» может оказаться «вечным», тем более это вряд ли конечная статистика.

33 — удаление Роба Холдинга на 33-й минуте стало самым ранним в дерби Северного Лондона за последние 10 лет. В ноябре 2012-го Эммануэль Адебайор покинул поле на 18-й минуте. Интересно, что все четыре раза Холдинг нарушал правила на Сон Хын-Мине.

У «Арсенала» «+1», у «Тоттенхэма» — лучше разница голов и психологическое преимущество

За два тура до финиша Английской Премьер-Лиги остается открытым вопрос о составе топ-4. В теории из четверки еще может вылететь «Челси», и тогда «Арсенал» и «Тоттенхэм» попадут в Лигу чемпионов вместе, но это слишком маловероятный исход: «синие» должны потерпеть два поражения, а команды Артеты и Конте одержать по две победы. Если исключить этот фантастический вариант, клубы из Северного Лондона разыграют последнее место в топ-4. И сейчас самое время посмотреть на их расписание в последних турах.

Календарь «Арсенала»: «Ньюкасл» (выезд), «Эвертон» (дома).

Календарь «Тоттенхэма»: «Бернли» (дома), «Норвич» (выезд).

Судьба четвертого места по-прежнему в руках «Арсенала»: достаточно одержать победы в двух оставшихся матчах, чтобы не пропустить «Тоттенхэм» вперед. Выезд в Ньюкасл не станет легкой прогулкой для «Арсенала», хотя «сороки» уже расслабились, обезопасив себя от вылета в Чемпионшип. «Эвертон» работает над этим, не исключено, что в последнем туре «ирискам» будет нужна победа кровь из носу, хотя прямо сейчас команда Фрэнка Лэмпарда в более выгодном положении, чем «Бернли» и «Лидс».

С «Бернли» играть «Тоттенхэму», и это будет сложная игра. В феврале «шпоры» уступили этому сопернику с минимальным счетом, но в домашней игре команда Антонио Конте должна диктовать свои условия, тем более на кону большой приз. А вот уже вылетевший «Норвич» вряд ли способен поставить подножку «Тоттенхэму». Скорее всего, «шпоры» наберут свои 6 очков, а вот сделает ли это «Арсенал»? Здесь не все так однозначно, тем более крупное поражение в дерби не пройдет бесследно для молодой команды.