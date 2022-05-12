Бензема догнал Рауля по голам за «Реал» – 323

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вчера, 23:12

Форвард «Реала» сравнялся с Раулем в списке лучших бомбардиров «Реала».

Сегодня француз забил «Леванте» (3:0, первый тайм) на 19-й минуте встречи. Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба – столько же забил Рауль, теперь они делят вторую строчку в топе бомбардиров клуба. Для достижения этой отметки Кариму потребовалось провести 603 матча за «Реал», а Раулю – 741.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду — 450 голов.

Недавно Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.