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Бензема догнал Рауля по голам за «Реал» – 323

вчера, 23:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Форвард «Реала» Карим Бензема сравнялся с Раулем в списке лучших бомбардиров «Реала».

Сегодня француз забил «Леванте» (3:0, первый тайм) на 19-й минуте встречи. Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба – столько же забил Рауль, теперь они делят вторую строчку в топе бомбардиров клуба. Для достижения этой отметки Кариму потребовалось провести 603 матча за «Реал», а Раулю – 741.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду — 450 голов.

Недавно Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
SNAKE EYЕS
SNAKE EYЕS
вчера в 23:54
После Роналду остался клуб,который берет ЛЛ и играет в финале ЛЧ, после аргентинского балласта барса играет в ЛЕ, и проигрывает ЛЛ второй год подряд!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:46
Ахаха. Даже поздний звездный час Бенза заслуга Роналду?) вот это фанбойство.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:45
Еще какая))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:39
Отлично, Карим Бензема!!! Очень рад за него. Лучший форвард в мире. Лучший игрок сезона в мире!
протон
протон
вчера в 23:34
Роналду оставил после себя Бенза, который исправно тянет Мадрид вперед.
Месси оставил после себя клуб-банкрот, подписывающих свободных агентов, и имеющий отрицательный потолок зарплат.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:28
Удивительное рядом. Рауль - легенда Реала.... Казалось бы, Бенз и рядом не стоял (кроме последнего сезона, когда Бенз однозначно лучший не только в Реале, но и в Мире). Но что мы видим, матчей для такого количества голов ему потребовалось меньше. Плюс получит Золотой мяч, плюс Лигу Чемпионов чаще Рауля брал... Выходит, что Бенз тоже легенда клуба. Да ещё и круче Рауля.

Мне в это сложно поверить, но все цифры и факты указывают на это.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:24
Играют в удовольствие! Не повезло гостям
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:18
Бензема пушка ! Удачи тебе в Реале !
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