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Винисиус сделал первый хет-трик в карьере

сегодня, 00:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал первый хет-трик в карьере.

21-летний игрок забил три гола в матче с «Леванте» (6:0). Бразильский нападающий впервые забил 3 мяча в одном матче.

В нынешнем сезоне Примеры Винисиус забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

Матч с «Леванте» стал знаковым и для Карима Бензема.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:22
Слава богу, у Реала прекрасная молодёжь.Про Вини,Родриго много хорошего сказано, добавить нечего.Камавинга радует,если так продолжит играть далеко пойдёт.
протон
протон
сегодня в 01:21
С почином, надеюсь дальше - больше. У него уже в сезоне 21+20 во всех турнирах + сборная. Великолепный проводит сезон, очень прибавил, снимаю перед ним шляпу, ведь полтора года назад я его критиковал и было за что, но Винисиус заткнул всем рты и радует своей игрой!
Один из лучших игроков мира! Поздравляю с первым хет триком👏 да еще и отпраздновал в стиле Роналду
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:43
Хитро63й паренек
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:41
Молодец парень.
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