Винисиус сделал первый хет-трик в карьере

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сегодня, 00:34

Вингер «Реала» сделал первый хет-трик в карьере.

21-летний игрок забил три гола в матче с «Леванте» (6:0). Бразильский нападающий впервые забил 3 мяча в одном матче.

В нынешнем сезоне Примеры Винисиус забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

Матч с «Леванте» стал знаковым и для Карима Бензема.