Винисиус сделал первый хет-трик в карьере

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал первый хет-трик в карьере.
21-летний игрок забил три гола в матче с «Леванте» (6:0). Бразильский нападающий впервые забил 3 мяча в одном матче.
В нынешнем сезоне Примеры Винисиус забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
Матч с «Леванте» стал знаковым и для Карима Бензема.
Один из лучших игроков мира! Поздравляю с первым хет триком👏 да еще и отпраздновал в стиле Роналду
Один из лучших игроков мира! Поздравляю с первым хет триком👏 да еще и отпраздновал в стиле Роналду