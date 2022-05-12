Кевин Де Брюйне вошел в элитный покерный клуб. Все футболисты, которые забивали 4+ в матчах АПЛ

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вчера, 18:34

Встретим и нашего Аршавина.

Кевин Де Брюйне забил четыре мяча в ворота «Вулверхэмптона» и навеял «Соккер.ру» приятные воспоминания о других покерах и пента-триках в рамках Английской Премьер-Лиги. Почти в каждом сезоне были свои герои.

1993/94: Эфан Экоку («Норвич») — 4 гола

Дебютный розыгрыш АПЛ был богат на хет-трики, которыми сыпали Кантона, Саттон, Лес Фердинанд, Ле Тиссье и Шерингем, но первый покер состоялся через год с хвостиком после запуска Премьер-Лиги. Первопроходцем стал Эфан Экоку. Уроженец Манчестера, выступавший за сборную Нигерии, пережил свой час славы на «Гудисоне», где «Эвертон» быстро открыл счет, чтобы получить пять мячей в ответ. Четыре из них забил Экоку.

1994/95: Энди Коул («Манчестер Юнайтед») — 5

Экоку был королем бомбардиров АПЛ около полутора лет, пока не пришел Энди Коул со своим пента-триком. «Манчестер Юнайтед» разбил «Ипсвич» в пух и прах — 9:0, а англичанин с ямайскими корнями забил пять. Впоследствии этот результат Коула повторили еще четыре футболиста, но выше планку пока не поднимали. Шесть мячей в одном матче Премьер-Лиги никто не забивал. Достойный вызов для Эрлинга Холанда?

1995/96: Робби Фаулер («Ливерпуль») — 4

«Болтон Уондерерс» получил взбучку на «Энфилде», а особенно зверствовал Робби Фаулер, который до 67-й минуты забивал в этом матче в одиночку. В концовке счет стал 5:2, но главным событием дня стал покер Робби.

1996/97: Робби Фаулер («Ливерпуль») — 4

15 месяцев спустя Фаулер подарил болельщикам «Ливерпуля» еще один незабываемый вечер. На этот раз «красные» разгромили в домашнем матче «Мидлсбро» (5:1), а Робби снова был неудержим.

1997/98: Джанлука Виалли («Челси»), Юрген Клинсманн («Тоттенхэм») — 4

Поначалу сверхрезультативные матчи выдавали исключительно уроженцы Англии, а вот в сезоне 1997/98 оба покера оформили иностранцы: в августе Джанлука Виалли помог «Челси» разбить «Барнсли» (6:0), а в мае Юрген Клинсманн разобрался с «Уимблдоном» (6:2). Примечательно, что Джанлука и Юрген забили по четыре мяча в гостевых матчах.

1998/99: Майкл Оуэн («Ливерпуль»), Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») — 4

В роли жертвы дважды выступил «Ноттингем Форест» и вратарь «лесников» Дэйв Бизэнт, да и оба покера получились необычными. Майкл Оуэн стал самым молодым автором четырех голов в АПЛ , на момент матча с «Ноттингемом» форварду «Ливерпуля» было 18 полных лет. Сульшер же забил свои голы, выйдя на замену: на 71-й минуте появился на поле, на 80-й забил первый мяч, а потом еще три в течение следующих тринадцати минут. Так и ковалась слава «суперсаба».

1999/2000: Алан Ширер («Ньюкасл») — 5; Оле-Гуннар Сульшер, Энди Коул (оба — «Манчестер Юнайтед») — 4

Вторые покеры Коула и Сульшера в АПЛ , досталось «Ньюкаслу» и «Эвертону» соответственно. Алан Ширер отыграл от звонка до звонка матч на «Олд Траффорд», в котором Энди Коул забил в ворота его команды четыре мяча, а всего через три недели «сороки» и Ширер уже истребляли «Шеффилд Уэнсдей» — 8:0 и пять голов от Алана лично.

2000/01: Джимми Флойд Хассельбайнк («Челси»), Марк Видука («Лидс») — 4

В октябре Хассельбайнк зашиб «Ковентри» на «Стэмфорд Бридж», но покер Видуки куда значимее, ведь австралийский форвард четыре раза огорчил «Ливерпуль» в ярком победном матче: «Лидс» проигрывал 0:2 к 18-й минуте, но в итоге одержал победу 4:3.

2002/03: Майкл Оуэн («Ливерпуль») — 4

Один сезон пропустили, а потом снова пришел Оуэн. На этот раз Майкл разразился четырьмя мячами в ворота «Вест Бромвича» в выездном матче, а между его точными ударами свой дубль умудрился засунуть Милан Барош.

2003/04: Тьерри Анри («Арсенал»), Якубу Айегбени («Портсмут») — 4

Сезон, в котором «Арсенал» выиграл АПЛ , не потерпев ни одного поражения, принес Тьерри Анри покер в ворота «Лидса». Айегбени же забил в ворота «Мидлсбро», в котором впоследствии проведет два сезона. Дал о себе знать будущему клубу.

2007/08: Фрэнк Лэмпард («Челси»), Димитар Бербатов («Тоттенхэм») — 4

Тяжелые времена для любителей забивать пачками наступили с появлением в АПЛ Жозе Моуриньо, чьи оборонительные принципы переняли многие тренеры, чемпионат на время изменился. Три года кряду не было покеров, а в сезоне 2006/07 было зафиксировано всего лишь три хет-трика. Разбил серию Димитар Бербатов, забивший четыре мяча в огненном матче против «Рединга». Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Тоттенхэма». Поддержал почин и Фрэнк Лэмпард, оформивший покер в ворота «Дерби Каунти» — клуба, в котором через 10 лет начнет тренерскую карьеру.

2008/09: Андрей Аршавин («Арсенал») — 4

Единственный покер английского сезона 2008/09 часто вспоминают в России, ведь его автором стал россиянин Андрей Аршавин. Да еще и забил свои четыре мяча в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Такое «красные» больше никому не позволяли на своем поле. А еще это единственный случай, когда команда автора покера не победила.

2009/10: Джермейн Дефо («Тоттенхэм») — 5; Робби Кин («Тоттенхэм»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») — 4

Пента-трик и три покера, причем два из четырех триумфов личной результативности на счету форвардов «Тоттенхэма»: Дефо был самым активным участником разгрома «Уигана» (9:1), а Робби Кин практически в одиночку разобрался с «Бернли» (5:0). Уэйн Руни забил все голы в матче против «Халл Сити», причем трижды поразил ворота «тигров» после 80-й минуты. Снова на манеже Фрэнк Лэмпард, очень результативный полузащитник. Два из четырех голов в ворота «Астон Виллы» (7:1) Фрэнки забил с пенальти, причем оба одиннадцатиметровых заработал наш Юрий Жирков.

2010/11: Димитар Бербатов («Манчестер Юнайтед») — 5; Луи Саа («Эвертон») — 4

Димитар Бербатов стал первым футболистом с 4+ голами в одном матче АПЛ за разные клубы, причем за «Тоттенхэм» забил четыре, а за МЮ — все пять. Вошел в «Клуб Энди Коула». Луи Саа тоже поиграл и за «Тоттенхэм», и за МЮ , но самый яркий матч в Премьер-Лиге провел в футболке «Эвертона», когда четырежды поразил ворота «Блэкпула» (5:3).

2011/12: Эдин Джеко («Манчестер Сити»), Якубу Айегбени («Блэкберн») — 4

Якубу Айегбени последовал примеру Димитара Бербатова и оформил покеры за разные команды («Портсмут» и «Блэкберн»), причем между двумя самыми результативными матчами нигерийца в АПЛ прошло восемь лет. Эдин Джеко уничтожил «Тоттенхэм» Харри Реднаппа, а еще на стороне проигравших оказались Модрич и Бэйл.

2013/14: Луис Суарес («Ливерпуль») — 4

Зубастый Луис покусал «Норвич» по ходу своего последнего перед отъездом в Испанию и самого яркого сезона в «Ливерпуле» (31 гол в 33 матчах АПЛ ).

2014/15: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 4

По ходу нынешнего сезона «Тоттенхэм» дважды обыграл «Сити», так что в следующем сезоне у «горожан» будет повод отомстить, а у Эрлинга Холанда — продлить славную традицию форвардов «Манчестер Сити». Покером в ворота «шпор» отметился не только Джеко, но и Агуэро.

2014/16: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 5; Жоржиньо Вейналдум («Ньюкасл») — 4

Агуэро — пятый и последний на сегодняшний день футболист, забивший пять голов в одном матче АПЛ . Вейналдум же исполнил годный косплей на Ширера из сезона 1999/2000: был свидетелем града голов Агуэро в ворота своей команды, а через пару недель сам наказал «Норвич».

2016/17: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») — 4

Харри Кейн хочет подвинуть Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, а для этого нужно быть результативным и безжалостным. Были времена, и Ромелу Лукаку был грозной силой в АПЛ .

2017/18: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль») — 4

Серхио Агуэро — единственный футболист в истории АПЛ , кому удалось трижды забить 4+ гола за матч. «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Лестер» не дадут соврать. Мохамед Салах разразился покером в своем дебютном сезоне за «Ливерпуль», когда вынес «Уотфорд» (5:0).

2019/20: Майкл Антонио («Вест Хэм») — 4

Хотите верьте, хотите нет, но личный покер есть даже у Майкла Антонио, причем «Вест Хэм» в том сезоне боролся за выживание, но «Норвич», конечно, был еще ниже в таблице. Антонио за весь тот чемпионат забил 10 голов, четыре из которых скормил «канарейкам».

2020/21: Сон Хын-Мин («Тоттенхэм») — 4

Сон и Кейн — братья-близнецы, пусть даже от разных матерей из разных частей света, зато не устают пасовать друг на друга и делятся многими достижениями. У Харри есть покер? Значит, и у Сона будет. Спасибо «Саутгемптону».

2021/22: Габриэль Жезус, Кевин Де Брюйне (оба — «Манчестер Сити») — 4