«Спартак» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит», который состоится 15 мая 2022 года

«Спартак»

«Народная» команда не сможет себе записать актив нынешний сезон, ведь клуб идет только на 10 месте. Тем не менее, «Спартак» на днях вышел в финал кубка России, и будет иметь хороший шанс забрать трофей в этом футбольном году. Противостояние с «Зенитом» всегда имеет большой интерес со стороны болельщиков, и даже турнирное положение команд отходит на второй план. Матч обещает быть интересным и напряженным, какие они всегда есть между Москвой и Санкт-Петербургом.

11 мая «Спартак» крупно обыграл «Енисей» (3:0) в полуфинале кубка России, а седьмого числа на выезде оказался сильнее «Урала» (3:1).

«Зенит»

«Зенит» смог в очередной раз досрочно обеспечить себе чемпионство и сейчас тренерский штаб может провести некоторые эксперименты с составом. Команда за два тура до конца набрала 64 балла и опережает ближайшего преследователя на 11 пунктов. Выездной матч со «Спартаком» имеет важное психологическое значение для коллектива, поэтому максимально мощный стартовый состав практически не вызывает сомнений у экспертов.

7 мая «Зенит» минимально обыграл на своем поле «Химки» (1:0), а 30 числа переиграл московский «Локомотив» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 4.05

Ничья – 4.05

Победит «Зенит» – 1.8

Статистика

«Спартак» проиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Рубин» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате России

«Зенит» забивал в восьми из десяти встречах на выезде за последнее время

«Зенит» выиграл у «Спартака» в шести из семи последних матчах

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.05. Московский коллектив постарается красиво завершить чемпионат и обрести уверенность в своих силах перед важным финалом кубка России с «Динамо».