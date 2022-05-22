«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 11:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 22 мая 2022 года

«Кристал Пэлас»

Команда провела относительно стабильный сезон, и давно обеспечил себе место в следующем футбольном году. «Кристал Пэлас» перед заключительным туром АПЛ находится на 13 место и за последние пять туров смог набрать восемь очков, что является нормальным результатом для середняка. Матчи против «Манчестер Юнайтед» принципиальны для любой команды, поэтому зрителям, пришедшим на игру, скучать точно не придется.

19 мая «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Эвертону» (2:3), а ранее сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьволы» во главе с Криштиану Роналду остались без участия в Лиге Чемпионов на следующий сезон, а со следующего сезона в команду придет новый главный тренер. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 58 очками и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команде достаточно не проиграть, чтобы забронировать себе место в Лиге Европы, что мало радует болельщиков и руководство.

7 мая «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл на выезде «Брайтону» (0:4), а второго числа команда обыграла «Брентфорд» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.9

Ничья – 3.55

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.4

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл четыре матча из последних десяти в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» проиграл пять последних выездных поединков в АПЛ

Три из четырех матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей у «Кристал Пэлас»

Прогноз

Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. «Манчестер Юнайтед» давно не может набрать очки на выезде и не выглядит уверенно в последних матчах чемпионата Англии. Прогнозируем победу хозяев.