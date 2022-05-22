«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмтон», который состоится 22 мая 2022 года
«Ливерпуль»
Команда в прошлом туре смогла вырвать победу и остаться в борьбе за золотые медали на последний тур. «Ливерпуль» занимает второе место с 89 очками и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт. «Красным» необходимо выигрывать у «Вулверхэмптона» и надеяться, что подопечные Пепа Гвардиолы не смогут обыграть «Астон Виллу». Матчи будут проходить параллельно, поэтому зрителей ждет увлекательная концовка сезона.
17 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а 14 числа выиграл кубок ФА у «Челси» в серии пеналтьти.
«Вулверхэмтон»
Команда сначала сезона потеряла главного тренера и несколько важных игроков, что не позволило ей показать себя в полную силу. Команда перед заключительным туром занимает восьмое место с 51 набранным баллом и не сыграет в еврокубках в следующем футбольном году, однако этот сезон определенно может записать себе в актив. В матче с «Ливерпулем» у коллектива будет шанс помешать хозяевам одержать такую важную победу и быть в центре внимания в этот день.
15 мая «Вулверхэмтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1),а 11 числа команда на своем поле разгромно проиграла «Манчестер Сити» (1:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.16
- Ничья – 8
- Победит «Вулверхэмптон» – 18
Статистика
- «Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть матчей подряд
- «Ливерпуль» не знает поражений во всех турнирах уже 17 матчей подряд
- «Вулверхэмтон» проиграл пять последних поединков «Ливерпулю»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Гости давно не выигрывали и уже не имеют турнирной мотивации, поэтому предполагаем, что у команды Юргена Клопа не будет проблем с первых минут встречи.