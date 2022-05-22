«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 12:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмтон», который состоится 22 мая 2022 года

«Ливерпуль»

Команда в прошлом туре смогла вырвать победу и остаться в борьбе за золотые медали на последний тур. «Ливерпуль» занимает второе место с 89 очками и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт. «Красным» необходимо выигрывать у «Вулверхэмптона» и надеяться, что подопечные Пепа Гвардиолы не смогут обыграть «Астон Виллу». Матчи будут проходить параллельно, поэтому зрителей ждет увлекательная концовка сезона.

17 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а 14 числа выиграл кубок ФА у «Челси» в серии пеналтьти.

«Вулверхэмтон»

Команда сначала сезона потеряла главного тренера и несколько важных игроков, что не позволило ей показать себя в полную силу. Команда перед заключительным туром занимает восьмое место с 51 набранным баллом и не сыграет в еврокубках в следующем футбольном году, однако этот сезон определенно может записать себе в актив. В матче с «Ливерпулем» у коллектива будет шанс помешать хозяевам одержать такую важную победу и быть в центре внимания в этот день.

15 мая «Вулверхэмтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1),а 11 числа команда на своем поле разгромно проиграла «Манчестер Сити» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.16

Ничья – 8

Победит «Вулверхэмптон» – 18

Статистика

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«Ливерпуль» не знает поражений во всех турнирах уже 17 матчей подряд

«Вулверхэмтон» проиграл пять последних поединков «Ливерпулю»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Гости давно не выигрывали и уже не имеют турнирной мотивации, поэтому предполагаем, что у команды Юргена Клопа не будет проблем с первых минут встречи.