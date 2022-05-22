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«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 мая 2022, 12:42
«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмтон», который состоится 22 мая 2022 года

«Ливерпуль»

Команда в прошлом туре смогла вырвать победу и остаться в борьбе за золотые медали на последний тур. «Ливерпуль» занимает второе место с 89 очками и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт. «Красным» необходимо выигрывать у «Вулверхэмптона» и надеяться, что подопечные Пепа Гвардиолы не смогут обыграть «Астон Виллу». Матчи будут проходить параллельно, поэтому зрителей ждет увлекательная концовка сезона.

17 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), а 14 числа выиграл кубок ФА у «Челси» в серии пеналтьти.

«Вулверхэмтон»

Команда сначала сезона потеряла главного тренера и несколько важных игроков, что не позволило ей показать себя в полную силу. Команда перед заключительным туром занимает восьмое место с 51 набранным баллом и не сыграет в еврокубках в следующем футбольном году, однако этот сезон определенно может записать себе в актив. В матче с «Ливерпулем» у коллектива будет шанс помешать хозяевам одержать такую важную победу и быть в центре внимания в этот день.

15 мая «Вулверхэмтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1),а 11 числа команда на своем поле разгромно проиграла «Манчестер Сити» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.16
  • Ничья – 8
  • Победит «Вулверхэмптон» – 18

Статистика

  • «Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть матчей подряд
  • «Ливерпуль» не знает поражений во всех турнирах уже 17 матчей подряд
  • «Вулверхэмтон» проиграл пять последних поединков «Ливерпулю»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Гости давно не выигрывали и уже не имеют турнирной мотивации, поэтому предполагаем, что у команды Юргена Клопа не будет проблем с первых минут встречи.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
22 мая в 12:44
Ливерпуль естественно будет делать в этой игре все от себя зависимое что бы забрать титул себе, но как я уже сказал, даже победа в этой игре им не гарантирует трофей. Вулвер. развалиться тут не должен, так как играть против топовых коллективов они умеют, и в данном поединке естественно попробуют испортить все Ливерпулю. Букмекеры верят тут в яркую победу "красных" и выставляют на них скромный коэффициент. Я же решил зайти с другой стороны, и заиграть плюсовую фору на "волков". Фора(+2,5) на гостей смотрится вполне проходимо. Ливерпуль сейчас не в той форме что бы громить крепкого середняка. Моя ставка: фора(+2,5) на Вулвер.
Гость
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