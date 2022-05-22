«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», который состоится 22 мая 2022 года

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы драматически вылетели из Лиги Чемпионов, хотя одной ногой были в финале, однако футболисты хорошо отреагировали на эту неудачу и продолжили свой успешный путь в АПЛ . Сейчас только от футболистов «Манчестер Сити» зависит судьба чемпионства, ведь они лидируют, опережая «Ливерпуль» всего на один балл. Победа в игре с «Астон Виллой» гарантирует команде золотые медали на шее и кубок АПЛ после финального свистка.

15 мая «Манчестер Сити» не смог переиграть «Вест Хэм» (2:2), а 11 числа команда обыграла «Вулверхэмтон» (5:1).

«Астон Вилла»

Команда под руководством Стивена Джерарда неплохо отыграла оставшуюся часть сезона и подходит к матчу с «Манчестер Сити» на 14 месте с 45 баллами. «Астон Вилла» попала в интересную ситуацию, где в случае поражения получит 15 миллионов евро за продажу Гриллиша в «Манчестер Сити», согласно пункту договора, если «горожане» выиграют АПЛ . С другой стороны главным тренером «Астон Виллы» является легенда «Ливерпуля», который борется за чемпионство. Всех зрителей ждет интересная и уникальная развязка в последнем туре.

19 мая «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бернли» (1:1), а 15 числа с тем же счетом сыграла с «Кристал Пэлас» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.18

Ничья – 7.4

Победит «Астон Вилла» – 16

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних встречи «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей с «Астон Виллой»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз