«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», который состоится 22 мая 2022 года
«Манчестер Сити»
Подопечные Пепа Гвардиолы драматически вылетели из Лиги Чемпионов, хотя одной ногой были в финале, однако футболисты хорошо отреагировали на эту неудачу и продолжили свой успешный путь в АПЛ. Сейчас только от футболистов «Манчестер Сити» зависит судьба чемпионства, ведь они лидируют, опережая «Ливерпуль» всего на один балл. Победа в игре с «Астон Виллой» гарантирует команде золотые медали на шее и кубок АПЛ после финального свистка.
15 мая «Манчестер Сити» не смог переиграть «Вест Хэм» (2:2), а 11 числа команда обыграла «Вулверхэмтон» (5:1).
«Астон Вилла»
Команда под руководством Стивена Джерарда неплохо отыграла оставшуюся часть сезона и подходит к матчу с «Манчестер Сити» на 14 месте с 45 баллами. «Астон Вилла» попала в интересную ситуацию, где в случае поражения получит 15 миллионов евро за продажу Гриллиша в «Манчестер Сити», согласно пункту договора, если «горожане» выиграют АПЛ. С другой стороны главным тренером «Астон Виллы» является легенда «Ливерпуля», который борется за чемпионство. Всех зрителей ждет интересная и уникальная развязка в последнем туре.
19 мая «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бернли» (1:1), а 15 числа с тем же счетом сыграла с «Кристал Пэлас» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.18
- Ничья – 7.4
- Победит «Астон Вилла» – 16
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних встречи «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей с «Астон Виллой»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что «горожане» вполне способны справиться и без посторонней помощи и одержать уверенную победу, тем самым выиграв нынешний сезон АПЛ, независимо от результата «Ливерпуля».