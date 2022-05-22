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«Челси» — «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 мая 2022, 14:26
«Челси» — «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Уотфорд», который состоится 22 мая 2022 года

«Челси»

«Синие» уже обеспечили себе третье место в чемпионате Англии и просто доигрывают сезон. Команда не смогла навязать борьбу за чемпионство двум лидерам, но выглядела гораздо стабильнее других конкурентов за первую четверку, которая дает право сыграть в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. В матче с аутсайдером, который отправляется в Чемпионшип, от лондонского клуба ждут только победы.

19 мая «Челси» сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а 14 числа проиграл кубок ФА «Ливерпулю» в серии пенальти.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в очередной раз после возвращения в АПЛ не смог закрепиться в главном чемпионате и после заключительного тура уже точно меняет прописку на Чемпионшип. Команда смогла набрать 23 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В матче с «аристократами» у коллектива будет шанс «громко хлопнуть дверью», смело играя на выезде против третьей команды чемпионата Англии.

15 мая «Уотфорд» на своем поле был разгромлен «Лестером» (1:5), а 11 числа сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 1.19
  • Ничья – 7.1
  • Победит «Уотфорд» – 16

Статистика

  • «Уотфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате Англии
  • «Челси» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
  • «Уотфорд» проиграл «Челси» пять последних матчей в чемпионате Англии
  • Девять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команды всегда в личных встречах радуют болельщиков забитыми голами, предполагаем, что так будет и в этот раз, ведь турнирной мотивации нет у обоих коллективов.

Все комментарии
izrafel
izrafel
22 мая в 15:05
По сути матч этот не нужен ни призёру ни аутсайдеру, однако некоторая мотивация у гостей всё-таки имеется и они постараться проявить себя как можно с лучшей стороны дабы понравиться хоть кому-то из скаутов клубов Премьер-Лиги и перейти в этот клуб. Несмотря на всю очевидность фаворита в предстоящем поединке лучше победителя в нём не искать. Вполне можно рискнуть и поверить в гол гостей, Челси на финише чемпионата стал пропускать довольно регулярно, в пяти из семи последних матчей соперники голкипера Менди распечатывали. Довольно часто забивают "аристократам" и "шершни" в семи из девяти последних свиданий они расписывались в воротах Челси. Вполне вероятно, что распишутся и в этот раз, а чего им сидеть весь матч в обороне, терять то уже нечего.
kf8djjdazczb
kf8djjdazczb
22 мая в 14:40
Футбольный клуб «Челси» одержит победу.
24s89a2jmurj
24s89a2jmurj
22 мая в 14:39
Футбольный клуб «Челси» выиграет матч.
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