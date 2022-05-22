«Интер» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 16:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Сампдория», который состоится 22 мая 2022 года

«Интер»

Чемпион Италии все еще продолжат борьбу за чемпионство, и перед заключительным туром уступает «Милану» всего два пункта. В активе «черно-синих» 81 набранное очко и ниже своей позиции клуб уже не опустится. Чтобы претендовать на чемпионство команде необходимо обязательно побеждать в предстоящей встрече и надеяться на поражение своих соседей по городу. «Интер» имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (81:32), но теперь не все зависит от них.

15 мая «Интер» обыграл на выезде «Кальяри» (3:1), а 11 числа в дополнительное время оказался сильнее «Ювентуса» в финале кубка Италии (4:2).

«Сампдория»

«Сампдория» провела не самый запоминающийся сезон, однако за несколько туров до конца сумела обеспечить себе место в Серии А на следующий футбольный год. Коллектив занимает 15 место с 36 баллами и доигрывает чемпионат без серьезных задач, однако может повлиять на развязку в чемпионской гонке, что придает этому поединку особый драматизм. Клуб набрал семь очков в последних пяти турах и имеет разницу мячей (46:60).

16 мая «Сампдория» разгромила на своем поле «Фиорентину» (4:1), а седьмого числа проиграла на выезде «Лацио» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.14

Ничья – 8.5

Победит «Сампдория» – 20

Статистика

«Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сампдория» уступила в восьми из десяти выездных поединков в чемпионате Италии

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей у «Сампдории»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Интер» наверняка уверенно выиграет этот поединок, но мы предполагаем, что оборона и голкипер все-таки не сумеют сохранить свои ворота «сухими».