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«Интер» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 мая 2022, 16:55
«Интер» — «Сампдория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Сампдория», который состоится 22 мая 2022 года

«Интер»

Чемпион Италии все еще продолжат борьбу за чемпионство, и перед заключительным туром уступает «Милану» всего два пункта. В активе «черно-синих» 81 набранное очко и ниже своей позиции клуб уже не опустится. Чтобы претендовать на чемпионство команде необходимо обязательно побеждать в предстоящей встрече и надеяться на поражение своих соседей по городу. «Интер» имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (81:32), но теперь не все зависит от них.

15 мая «Интер» обыграл на выезде «Кальяри» (3:1), а 11 числа в дополнительное время оказался сильнее «Ювентуса» в финале кубка Италии (4:2).

«Сампдория»

«Сампдория» провела не самый запоминающийся сезон, однако за несколько туров до конца сумела обеспечить себе место в Серии А на следующий футбольный год. Коллектив занимает 15 место с 36 баллами и доигрывает чемпионат без серьезных задач, однако может повлиять на развязку в чемпионской гонке, что придает этому поединку особый драматизм. Клуб набрал семь очков в последних пяти турах и имеет разницу мячей (46:60).

16 мая «Сампдория» разгромила на своем поле «Фиорентину» (4:1), а седьмого числа проиграла на выезде «Лацио» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.14
  • Ничья – 8.5
  • Победит «Сампдория» – 20

Статистика

  • «Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сампдория» уступила в восьми из десяти выездных поединков в чемпионате Италии
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Интер» выиграл семь из десяти последних матчей у «Сампдории»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Интер» наверняка уверенно выиграет этот поединок, но мы предполагаем, что оборона и голкипер все-таки не сумеют сохранить свои ворота «сухими».

Все комментарии
shlomo
shlomo
22 мая в 17:22
Думаю, что напоследок Интер своим тиффози подарит яркую победу над одним из аутсайдеров первенства. В прошлом году на Сан Сиро было 5-1 в пользу темно-синих. Сейчас расклады не меняются. Мастерство, класс, опыт, мотивация, свое поле плюс отпускное настроение Сампдории венчают уверенную победу на классе Интер, который до последнего будет надеяться на поражение Милана от Сассуоло.
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