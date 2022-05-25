«Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест», который состоится 29 мая 2022 года.
«Хаддерсфилд»
С восьмьюдесятью двумя очками «Хаддерсфилд» занял третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. В двадцати трёх поединках за сезон «терьеры» выиграли своих соперников. «Хаддерсфилд» три раза встречался с «лесниками» в этом сезоне. В 1/8 розыгрыша Кубка Англии «терьеры» со счётом 1:2 уступили «Ноттингему». В матчах чемпионата 2:1 ведут «лесники» по сумме двух встреч.
В последнем матче чемпионата «Хаддерсфилд» дома обыграли «Бристоль Сити» со счётом 2:0. В полуфинальной игре плей-офф «терьеры» прошли команду «Лутон Таун».
«Ноттингем»
«Ноттингем Форест» с восьмьюдесятью очками расположился на четвёртом месте. «Лесники» заработали на два очка меньше «терьеров». У «Ноттингема» достаточно сильная защита. За сезон «лесники» пропустили сорок голов в сорока шести матчах. Только у «Борнмута» из всех команд Чемпионшипа оказалась защита эффективней, чем у «Ноттингема».
В заключительной игре сезона в гостях «лесники» разошлись миром с командой «Халл» (1:1). На пути к матчу с «терьерами» в полуфинале «Ноттингем» с общим счётом 4:3 по суме двух матчей переиграли «Шеффилд».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хаддерсфилд» — 3.60
- Ничья – 3.42
- Победит «Ноттингем» — 2.20
- Тотал голов меньше 2.5 — 1.67
- Тотал голов больше 2.5 – 2.34
Статистика
- В девяти поединках к ряду «терьеры» не уступают соперникам.
- «Лесники» победили в шести из десяти матчей за последнее время.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
В своих очных противостояниях чаще всего «Ноттингем» и «Хаддерсфилд» не радовали своих болельщиков обилием голов. Обе команды достойны победы и сложно отдать какой-либо из них предпочтение. На тотал голов больше 2.5 в этом поединке компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.34. Вполне возможно, вопреки статистике, команды подарят нам зрелищный и результативный футбол.