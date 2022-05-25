«Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 18:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест», который состоится 29 мая 2022 года.

«Хаддерсфилд»

С восьмьюдесятью двумя очками «Хаддерсфилд» занял третью строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. В двадцати трёх поединках за сезон «терьеры» выиграли своих соперников. «Хаддерсфилд» три раза встречался с «лесниками» в этом сезоне. В 1/8 розыгрыша Кубка Англии «терьеры» со счётом 1:2 уступили «Ноттингему». В матчах чемпионата 2:1 ведут «лесники» по сумме двух встреч.

В последнем матче чемпионата «Хаддерсфилд» дома обыграли «Бристоль Сити» со счётом 2:0. В полуфинальной игре плей-офф «терьеры» прошли команду «Лутон Таун».

«Ноттингем»

«Ноттингем Форест» с восьмьюдесятью очками расположился на четвёртом месте. «Лесники» заработали на два очка меньше «терьеров». У «Ноттингема» достаточно сильная защита. За сезон «лесники» пропустили сорок голов в сорока шести матчах. Только у «Борнмута» из всех команд Чемпионшипа оказалась защита эффективней, чем у «Ноттингема».

В заключительной игре сезона в гостях «лесники» разошлись миром с командой «Халл» (1:1). На пути к матчу с «терьерами» в полуфинале «Ноттингем» с общим счётом 4:3 по суме двух матчей переиграли «Шеффилд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» — 3.60

Ничья – 3.42

Победит «Ноттингем» — 2.20

Тотал голов меньше 2.5 — 1.67

Тотал голов больше 2.5 – 2.34

Статистика

В девяти поединках к ряду «терьеры» не уступают соперникам.

«Лесники» победили в шести из десяти матчей за последнее время.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

В своих очных противостояниях чаще всего «Ноттингем» и «Хаддерсфилд» не радовали своих болельщиков обилием голов. Обе команды достойны победы и сложно отдать какой-либо из них предпочтение. На тотал голов больше 2.5 в этом поединке компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.34. Вполне возможно, вопреки статистике, команды подарят нам зрелищный и результативный футбол.