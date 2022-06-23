От Кигана и Рауля до Садио Мане. Суперзвезды, которых подписывали клубы Бундеслиги

Редкие трансферы для немецкого футбола.
После перехода Мане в «Баварию» немецкий спортивный портал DW Sports спросил у своих читателей, является ли Садио самой крупной звездой, когда-либо присоединявшейся к клубу Бундеслиги. Дискуссию закрыл «Шальке» своим репостом с Раулем, который на закате карьеры сыграл за «кобальтовых», а «Соккер.ру» задумался о самодостаточности Бундеслиги.
Немцы предпочитают растить своих звезд, причем как из местных футболистов, так и из талантливых иностранцев, подписанных в нежном возрасте — путь Левандовского, Холанда и многих других. Трансферы суперзвезд мирового футбола в клубы из Германии остаются редкостью, поэтому вопрос о статусе Садио Мане в принципе актуален. Сенегалец займет достойное место в списке именитых новичков Бундеслиги, но вряд ли будет первым.
Кевин Киган (Англия)
Трансфер: из «Ливерпуля» в «Гамбург» в 1977 году.
Киган перебрался в Германию в самом расцвете сил — в 26 лет. К этому моменту карьеры у Кевина за плечами было пять сезонов на «Энфилде» и под сотню забитых мячей за «Ливерпуль». Он стал трехкратным чемпионом Англии с «красными», признавался футболистом года в своей стране и взял Кубок чемпионов непосредственно перед отъездом в Германию. Такое решение для многих стало сюрпризом.
«Гамбург» заплатил за Кигана 500 тысяч фунтов и получил в свои ряды футболиста, который выиграл два «Золотых мяча» подряд — в 1977-м и 1978-м. Английский форвард поспособствовал победам в Бундеслиге и Кубке Германии, а вот в финале Кубка чемпионов не затащил: «Гамбург» с минимальным счетом уступил «Ноттингему» Брайана Клафа в 1980-м. Европейскую вершину «динозавры» покорили три года спустя уже без Кевина Кигана.
Жан-Пьер Папен (Франция)
Трансфер: из «Милана» в «Баварию» в 1994 году.
Папену было 30, когда он присоединился к «Баварии». Жан-Пьер выиграл россыпь трофеев с «Марселем» и «Миланом», в том числе Лигу чемпионов 1994 года, увенчанную яркой победой над «Барселоной» Кройфа в финальном матче со счетом 4:0. Помимо командных титулов, у Папена был «Золотой мяч» за 1991 год, а еще он пять лет подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции и забивал больше всех в трех розыгрышах Кубка чемпионов кряду.
Увы, в Мюнхене Папен свой звездный статус не подтвердил. А если быть до конца честным, то первый француз в рядах «Баварии» провалился. Жан-Пьер провел 40 матчей за два сезона и забил в них 6 голов, правда напоследок помог мюнхенцам выиграть Кубок УЕФА и даже вышел в стартовом составе на первый финальный матч против «Бордо». Провел на поле 70 минут и получил желтую карточку.
Арьен Роббен (Нидерланды)
Трансфер: из «Реала» в «Баварию» в 2009 году.
Рибери сложно было считать звездой на момент перехода в «Баварию», свой статус Франк обрел уже в Мюнхене, а вот Арьен Роббен до переезда в Германию играл за «Челси» и «Реал», был чемпионом трех стран (первый титул выиграл в Нидерландах с ПСВ), так что трансфер 25-летнего голландца стал событием для Бундеслиги. За следующие десять лет Роббен стал легендой «Баварии» и немецкого чемпионата, выиграл 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.
Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
Трансфер: из «Реала» в «Гамбург» в 2010 году.
В середине сезона 2009/10 еще один голландец приехал в Германию из Мадрида. Ван Нистелрой на протяжении десяти лет в промышленных масштабах штамповал голы за ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Становился чемпионом в Нидерландах, Англии и Испании, выигрывая бомбардирские гонки во всех трех чемпионатах и Лиге чемпионов заодно. В «Гамбурге» постаревший голландец уже не был так ярок, но в грязь лицом не ударил: Руд забил 17 мячей в 44 матчах за полтора сезона.
Рауль (Испания)
Трансфер: из «Реала» в «Шальке» в 2010 году.
Полгода спустя «Реал» отправил в Германию еще одну суперзвезду и истинную легенду клуба. Жозе Моуриньо возглавил «Мадрид» и откровенно сообщил легендарному Раулю, что не видит его в своей команде. Гонсалес был вынужден покинуть «Сантьяго Бернабеу» после 16 сезонов, 360 голов и трех побед в Лиге чемпионов. На тот момент Рауль был лучшим бомбардиром в истории «Реала».
Испанец решил продолжить карьеру в Германии и не прогадал, ведь провел за «Шальке» два счастливых сезона: выиграл с «кобальтовыми» Кубок и Суперкубок Германии, затащил новую команду в полуфинал Лиги чемпионов, в каждом сезоне забивал 20+ голов. Поработал с Ральфом Рангником, в конце концов. Рауль прибыл в Бундеслигу на закате своей карьеры, но свой звездный статус полностью подтвердил.
Лука Тони (Италия)
Трансфер: из «Фиорентины» в «Баварию» в 2007 году.
В 2006 году Лука Тони выиграл чемпионат мира в Германии, а год спустя перебрался на родину триумфа сборной Италии, чтобы играть за «Баварию», которая предложила ему пятилетний контракт. На момент переезда в Мюнхен Тони был действующим чемпионом мира, выигрывал европейскую «Золотую бутсу» и считался топовым форвардом. В своем первом сезоне за «Баварию» Лука забил 39 голов, но потом пришел Луи ван Гал, и у итальянца начались проблемы с игровой практикой, что привело к преждевременному возвращению в Италию.
Хаби Алонсо (Испания)
Трансфер: из «Реала» в «Баварию» в 2014 году.
Хаби Алонсо — самый титулованный футболист, когда-либо подписанный клубом из Бундеслиги. На момент перехода в «Баварию» хавбек уже успел выиграть чемпионат мира и два Евро со сборной Испании, взял по Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Реалом», не говоря о более «мелких» титулах. Трансфер баска стал ответом «Реалу» на подписание Тони Крооса. Стратегически в выигрыше остались мадридцы из-за разницы в возрасте двух хавбеков, но опытный Хаби уверенно провел три сезона в «Баварии»: 117 матчей, 9 голов, 5 титулов.
Помню Хаби Алонсо рассказал о причинах перехода в Баварию (немецкий клуб тогда возглавлял Гвардиола). Что ему очень хотелось выведать секреты Гвардиолы у которого неиссякаемый энтузиазм....:)))
В последние годы часто пожарил Алонсо, и не был даже лучшим полузащитником. Если и перечислять достоинства Алонсо, то пас и удар там на последних местах будут.
Помню Хаби Алонсо рассказал о причинах перехода в Баварию (немецкий клуб тогда возглавлял Гвардиола). Что ему очень хотелось выведать секреты Гвардиолы у которого неиссякаемый энтузиазм....:)))
В последние годы часто пожарил Алонсо, и не был даже лучшим полузащитником. Если и перечислять достоинства Алонсо, то пас и удар там на последних местах будут.