От Кигана и Рауля до Садио Мане. Суперзвезды, которых подписывали клубы Бундеслиги

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23 июня 2022, 10:58

Редкие трансферы для немецкого футбола.

После перехода Мане в «Баварию» немецкий спортивный портал DW Sports спросил у своих читателей, является ли Садио самой крупной звездой, когда-либо присоединявшейся к клубу Бундеслиги. Дискуссию закрыл «Шальке» своим репостом с Раулем, который на закате карьеры сыграл за «кобальтовых», а «Соккер.ру» задумался о самодостаточности Бундеслиги.

Немцы предпочитают растить своих звезд, причем как из местных футболистов, так и из талантливых иностранцев, подписанных в нежном возрасте — путь Левандовского, Холанда и многих других. Трансферы суперзвезд мирового футбола в клубы из Германии остаются редкостью, поэтому вопрос о статусе Садио Мане в принципе актуален. Сенегалец займет достойное место в списке именитых новичков Бундеслиги, но вряд ли будет первым.

Кевин Киган (Англия)

Трансфер: из «Ливерпуля» в «Гамбург» в 1977 году.

Киган перебрался в Германию в самом расцвете сил — в 26 лет. К этому моменту карьеры у Кевина за плечами было пять сезонов на «Энфилде» и под сотню забитых мячей за «Ливерпуль». Он стал трехкратным чемпионом Англии с «красными», признавался футболистом года в своей стране и взял Кубок чемпионов непосредственно перед отъездом в Германию. Такое решение для многих стало сюрпризом.

«Гамбург» заплатил за Кигана 500 тысяч фунтов и получил в свои ряды футболиста, который выиграл два «Золотых мяча» подряд — в 1977-м и 1978-м. Английский форвард поспособствовал победам в Бундеслиге и Кубке Германии, а вот в финале Кубка чемпионов не затащил: «Гамбург» с минимальным счетом уступил «Ноттингему» Брайана Клафа в 1980-м. Европейскую вершину «динозавры» покорили три года спустя уже без Кевина Кигана.

Жан-Пьер Папен (Франция)

Трансфер: из «Милана» в «Баварию» в 1994 году.

Папену было 30, когда он присоединился к «Баварии». Жан-Пьер выиграл россыпь трофеев с «Марселем» и «Миланом», в том числе Лигу чемпионов 1994 года, увенчанную яркой победой над «Барселоной» Кройфа в финальном матче со счетом 4:0. Помимо командных титулов, у Папена был «Золотой мяч» за 1991 год, а еще он пять лет подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции и забивал больше всех в трех розыгрышах Кубка чемпионов кряду.

Увы, в Мюнхене Папен свой звездный статус не подтвердил. А если быть до конца честным, то первый француз в рядах «Баварии» провалился. Жан-Пьер провел 40 матчей за два сезона и забил в них 6 голов, правда напоследок помог мюнхенцам выиграть Кубок УЕФА и даже вышел в стартовом составе на первый финальный матч против «Бордо». Провел на поле 70 минут и получил желтую карточку.

Арьен Роббен (Нидерланды)

Трансфер: из «Реала» в «Баварию» в 2009 году.

Рибери сложно было считать звездой на момент перехода в «Баварию», свой статус Франк обрел уже в Мюнхене, а вот Арьен Роббен до переезда в Германию играл за «Челси» и «Реал», был чемпионом трех стран (первый титул выиграл в Нидерландах с ПСВ ), так что трансфер 25-летнего голландца стал событием для Бундеслиги. За следующие десять лет Роббен стал легендой «Баварии» и немецкого чемпионата, выиграл 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

Трансфер: из «Реала» в «Гамбург» в 2010 году.

В середине сезона 2009/10 еще один голландец приехал в Германию из Мадрида. Ван Нистелрой на протяжении десяти лет в промышленных масштабах штамповал голы за ПСВ , «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Становился чемпионом в Нидерландах, Англии и Испании, выигрывая бомбардирские гонки во всех трех чемпионатах и Лиге чемпионов заодно. В «Гамбурге» постаревший голландец уже не был так ярок, но в грязь лицом не ударил: Руд забил 17 мячей в 44 матчах за полтора сезона.

Рауль (Испания)

Трансфер: из «Реала» в «Шальке» в 2010 году.

Полгода спустя «Реал» отправил в Германию еще одну суперзвезду и истинную легенду клуба. Жозе Моуриньо возглавил «Мадрид» и откровенно сообщил легендарному Раулю, что не видит его в своей команде. Гонсалес был вынужден покинуть «Сантьяго Бернабеу» после 16 сезонов, 360 голов и трех побед в Лиге чемпионов. На тот момент Рауль был лучшим бомбардиром в истории «Реала».

Испанец решил продолжить карьеру в Германии и не прогадал, ведь провел за «Шальке» два счастливых сезона: выиграл с «кобальтовыми» Кубок и Суперкубок Германии, затащил новую команду в полуфинал Лиги чемпионов, в каждом сезоне забивал 20+ голов. Поработал с Ральфом Рангником, в конце концов. Рауль прибыл в Бундеслигу на закате своей карьеры, но свой звездный статус полностью подтвердил.

Лука Тони (Италия)

Трансфер: из «Фиорентины» в «Баварию» в 2007 году.

В 2006 году Лука Тони выиграл чемпионат мира в Германии, а год спустя перебрался на родину триумфа сборной Италии, чтобы играть за «Баварию», которая предложила ему пятилетний контракт. На момент переезда в Мюнхен Тони был действующим чемпионом мира, выигрывал европейскую «Золотую бутсу» и считался топовым форвардом. В своем первом сезоне за «Баварию» Лука забил 39 голов, но потом пришел Луи ван Гал, и у итальянца начались проблемы с игровой практикой, что привело к преждевременному возвращению в Италию.

Хаби Алонсо (Испания)

Трансфер: из «Реала» в «Баварию» в 2014 году.

Хаби Алонсо — самый титулованный футболист, когда-либо подписанный клубом из Бундеслиги. На момент перехода в «Баварию» хавбек уже успел выиграть чемпионат мира и два Евро со сборной Испании, взял по Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Реалом», не говоря о более «мелких» титулах. Трансфер баска стал ответом «Реалу» на подписание Тони Крооса. Стратегически в выигрыше остались мадридцы из-за разницы в возрасте двух хавбеков, но опытный Хаби уверенно провел три сезона в «Баварии»: 117 матчей, 9 голов, 5 титулов.