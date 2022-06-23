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«Карим мне как младший брат, которого у меня не было». Великий Зидан — о «Реале», ПСЖ и успехах

23 июня 2022, 14:40
Бензема и Зидан
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Внимание! Говорит Зизу.

Зинедин Зидан отказал ПСЖ из уважения к «Реалу» и «Марселю», хочет возглавить сборную Франции после Дешама, а сегодня отмечает свой 50-й день рождения. Слишком много поводов, чтобы не оставить юбилей легендарного футболиста и успешного тренера без внимания. «Соккер.ру» поздравляет Зидана и напоминает о его правилах жизни.

О планах на будущее:

Да, я многое могу дать футболу, поэтому я намерен продолжить заниматься любимым делом. Я люблю футбол, он вдохновляет меня. Моя тренерская карьера продолжится.

О возможной работе в ПСЖ:

Могу ли я однажды возглавить ПСЖ? Никогда не говори никогда. Как у футболиста у меня была возможность перейти во многие клубы. Как тренер я не могу тренировать 50 клубов. В карьере есть две или три хорошие возможности. Это реальность. Если я вернусь, то только ради побед. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему сейчас я не тренирую ни один клуб. Существуют и другие причины моего решения быть без команды.

Об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»:

Я понимаю английский язык, но не владею им свободно. Знаю, что есть тренеры, для которых незнание языка не является барьером при переходе в тот или иной клуб, но я работаю иначе. Точно знаю, что мне нужно для успеха, и один из важных аспектов — тесный контакт с игроками, руководством и персоналом. Без знания языка это невозможно.

О Флорентино Пересе и переходе в «Реал» в 2001 году:

Помню первую встречу с Флорентино. Это случилось в Монако. Мы впервые встретились, и сразу же всё решили. Не было ни второй, ни третьей встречи, потому что на первой же встрече я сказал: «Да!» Флорентино Перес — человек, который не шутит. Когда он говорит: «Давайте сделаем это», — он просто делает это. У меня даже есть история, над которой я смеюсь до сих пор. Мы сидели за большим столом в Монако на гала-ужине, куда меня пригласили, чтобы вручить награду. Мы с Флорентино не сидели рядом друг с другом. Он передал мне салфетку. Внутри было написано: «Хочешь играть за „Реал Мадрид“»? И я ответил ему на той же бумажной салфетке: «Да». Я до сих пор удивляюсь, почему я ответил на английском. Я мог бы написать «Oui», так как он говорит по-французски, или «Si» по-испански, но я написал «Yes»… с этого все и началось.

О победном голе в ворота «Байера» в финале Лиги чемпионов 2001/02:

Был ли тот гол с лёта моим самым красивым голом в карьере? Насчет самого красивого я не знаю. Может быть. Но он точно был очень важным, ведь он помог мне выиграть мою первую Лигу чемпионов. После той победы в Глазго у меня в 30 лет были все титулы, о которых только можно было мечтать: я выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы, а в первом же сезоне за «Реал» поднял над головой Кубок чемпионов.

О номере и цифре «5»:

Мой пятый номер в «Реале»? Думаю, это мое счастливое число. Пять лет в «Ювентусе», пять лет в «Реале». А еще я участвовал в пяти победах в Лиге чемпионов с «Реалом». Даже со своей семьей я часто бронирую номера в отелях на пятом этаже.

О победах в Лиге чемпионов в качестве тренера:

Меня не удивило, что мы выиграли Лигу чемпионов так быстро после того, как меня назначили тренером, потому что когда я что-то делаю, я делаю это, чтобы победить. Я победитель. Я живу, чтобы побеждать. Я не могу побеждать всегда, но всё, что я делаю, преследует именно эту цель — победить. Победа в Лиге чемпионов никогда не бывает случайной. Удача может помочь выиграть один матч, но не такой турнир. Тем более три раза подряд. Это всегда тяжелая работа. Я работал как сумасшедший. Даже дома мой мозг оставался на стадионе, я думал о следующей тренировке и о следующем сопернике.

О лучшем финале Лиги чемпионов:

Назову матч против «Ювентуса» в 2017-м. Это был потрясающий сезон, по ходу которого у меня постоянно болела голова из-за выбора состава на матч. Тренировать этих парней было невероятно, я наслаждался игрой Бензема, Модрича, Крооса. Было весело и захватывающе, и финал в Кардиффе получился под стать всему сезону. Мы сделали игру за 10 минут второго тайма. Мы просто задушили их, прессинговали очень высоко. Мне очень нравилось видеть свою команду такой: подняли мяч высоко и вцепились мертвой хваткой в горло соперника.

Об эмоциях от футбола, которые не гаснут:

Вы не раз видели, как игроки после голов подбегали ко мне и прыгали в мои объятия. Такие моменты согревают мне сердце. Потом я смотрел на себя на фото и видео, там я похож на ребенка. Как бы странно это ни звучало, но это именно то, что я чувствую. Я переживал триумфы в качестве игрока, но в роли тренера — это другой уровень, другие чувства.

О сборной Франции:

Моя история в сборной Франции не окончена, я хочу пройти полный круг. Я знал эту команду как игрок, и это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Эти эмоции от побед на ЧМ-1998 и Евро-2000 укоренились во мне. Я хочу продолжать тренировать, и сборная Франции — то место, где бы я однажды хотел оказаться. А после… почему бы не стать частью проекта, в котором я являюсь лидером, например, президентом или менеджером клуба?

О «Реале»:

Конечно, я сохраняю отношения с «Реалом». У меня есть ложа на «Сантьяго Бернабеу», я хожу на стадион, когда в городе. Мои дети и друзья тоже посещают матчи вместе со мной. Я был на «Стад де Франс», видел победу над «Ливерпулем» в финале.

О Кариме Бензема:

Карим мне как младший брат, которого у меня не было. Меня не удивляет то, насколько он хорош был в прошедшем сезоне, потому что я работал с ним и знаю, на что он способен. Я не единственный, кто говорит: «Дайте Бензема „Золотой мяч“». Весь мир это говорит. Он более чем заслуживает его.

О себе 50-летнем и статусе дедушки:

Жизнь продолжается. В душе я все еще большой ребенок. Я хочу получать удовольствие от всего, и я люблю свою жизнь. Я все делаю от души, и все идет хорошо. Люблю гулять и регулярно играю в теннис. Получаю удовольствие от тех же вещей, что и в молодости. Моя жена такая же, мы живем так же, как и 20 лет назад. Как мне в роли деда? Спасибо, что напомнили об этом. Я дедушка, дедушка... Надеюсь, моя внучка не будет называть меня дедушкой. Во всяком случае, я не собираюсь отзываться на такое обращение, ха-ха!

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Все комментарии
амурец
амурец
24 июня в 07:14
великий игрок
NOVA
NOVA
23 июня в 20:44
С Юбилеем Великого Зизу!!! спасибо за такие важные победы в Реале!!! и надеюсь возглавит как нибудь сборную франции или даже юве, но только не гнилой псж!!
Carl Lewis
Carl Lewis
23 июня в 16:31
Талантливый человек
Nazi
Nazi
23 июня в 15:57
Талантливый и трудолюбивый человек всего добьется. Зизу яркий тому пример.
shlomo
shlomo
23 июня в 14:51
Спасибо за статью.

Присоединяюсь к поздравлению с юбилеем!!!!

Одна из слабостей Зизу – курение. Говорили, что он не дымил постоянно, но журналисты ловили его с сигаретой в сборной. Самый известный случай произошёл на ЧМ-2006 – Зидан на прошлом турнире был лицом кампании по борьбе с курением, поэтому фото, как он с удовольствием затягивается сигареткой, вызвало ажиотаж в прессе. Снимок разлетелся по обложкам европейских газет: в Англии, Италии, Германии – везде обсуждали курящего Зидана. Но не в Испании: при переходе в Реал он подписал соглашение с владельцами главных столичных медиа, что ни одно фото, касающееся его личной жизни, не может быть опубликовано в СМИ без его согласия....
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