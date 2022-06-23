«Русенборг» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 21:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Кристиансунн», который состоится 25 июня 2022 года.

«Русенборг»

«Русенборг» опустился в турнирной таблице с шестого на восьмое место в чемпионате Норвегии. После десяти матчей «маленькие тролли» набрали четырнадцать очков. С начала сезона команда забила шестнадцать голов, пропустила тринадцать. В матче девятого тура на выезде «маленькие тролли» выиграли «Волеренгу» с большим счётом. В товарищеском матче «Русенборг» одержал победу над «Олесунном», поразив дважды их ворота. Открыв счёт первыми в выездной игре с «Лиллестрёмом», «маленькие тролли» проиграли.

В 1/32 Кубка Норвегии «Русенборг» в дополнительное время выиграл у команды «Левангер» со счётом 2:1.

«Кристиансунн»

«Кристиансунн» занимает последнее место в Высшей лиге чемпионата Норвегии. С начала сезона команда набрала только одно очко. За восемь матчей «синие» поразили ворота соперников пять раз, пропустили шестнадцать. В седьмом туре в гостях с разницей в один мяч «Кристиансунн» уступил «Мольде». В товарищеском матче с командой «Стьордалс Блинк», оставшись в меньшинстве после получения красной карточки, «синие» с минимальным счётом проиграли. В десятом туре на своём поле «Кристиансунн», пропустив два гола, уступил команде «Будё-Глимт».

В кубковой игре «синие» прошли «Стриндхейм» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 1.44

Ничья – 4.90

Победит «Кристиансунн» – 6.60

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

Из десяти последних игр «Русенборг» выиграл в шести поединках.

«Кристиансунн» из десяти матчей за последнее время проиграл в семи.

Четыре из пяти последних матчей «Русенборг» завершил исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Кристиансунн» с начала сезона не выигрывал ни разу в Высшей лиге. «Маленькие тролли» не проигрывали дома «синим» за всю историю противостояния. Этот матч не будет исключением. Компания Pinnacle на победу клуба «Русенборг» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.10.