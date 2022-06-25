«Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс», который состоится 27 июня 2022 года.
«Сент-Патрикс Атлетик»
После двадцати одного матча «святоши» из Дублина занимают четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии. С начала сезона команда набрала тридцать два очка, забила двадцать восемь мячей и пропустила девятнадцать. В матче семнадцатого тура на своём поле «Сент-Патрикс» уверенно обыграл «Богемиан». В следующем туре «святоши» с минимальным счётом в гостях проиграли «Дандолку». В игре позапрошлого тура «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над «ЮКД».
В двадцать первом туре, ведя по ходу матча со счётом 2:0, «святоши» упустили победу в игре с «Финн Харпс», пропустив два гола под конец поединка.
«Шемрок Роверс»
С сорока пятью очками после двадцати одной игры «роверсы» возглавляют турнирную таблицу Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии. С начала сезона «Шемрок Роверс» выиграл в четырнадцати матчах, поразил ворота соперников тридцать четыре раза, пропустил тринадцать. «Шемрок» в гостях в матче семнадцатого тура с минимальным счётом уступил «Дроэде». В следующем туре на своём поле «роверсы» одержали победу над «Шелбурном». В товарищеской игре раскатали нулевую ничью с командой «Голуэй Юнайтед». В прошлом туре уступили «Дандолку». С минимальным счётом взяли верх в товарищеском матче над «Клифтонвиллом».
В игре двадцать первого тура «Шемрок» со счётом 1:0 выиграл команду «Богемиан».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 4.20
- Ничья – 3.45
- Победит «Шемрок Роверс» – 1.88
- Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69
Статистика
- В трёх из десяти последних игр «Сент-Патрикс» проиграл своим соперникам.
- В семи матчах из десяти за последнее время «роверсы» набрали по три очка.
- Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Статистика последних очных встреч указывает на преимущество «роверсов». После проигрыша от «Дандолка» в игре прошлого тура «Шемрок» должен реабилитироваться. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на победу «Шемрок Роверс». Даже в гостях «роверсы» смогут взять три очка.