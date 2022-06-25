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«Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 июня 2022, 18:47
«Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс», который состоится 27 июня 2022 года.

«Сент-Патрикс Атлетик»

После двадцати одного матча «святоши» из Дублина занимают четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии. С начала сезона команда набрала тридцать два очка, забила двадцать восемь мячей и пропустила девятнадцать. В матче семнадцатого тура на своём поле «Сент-Патрикс» уверенно обыграл «Богемиан». В следующем туре «святоши» с минимальным счётом в гостях проиграли «Дандолку». В игре позапрошлого тура «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над «ЮКД».

В двадцать первом туре, ведя по ходу матча со счётом 2:0, «святоши» упустили победу в игре с «Финн Харпс», пропустив два гола под конец поединка.

«Шемрок Роверс»

С сорока пятью очками после двадцати одной игры «роверсы» возглавляют турнирную таблицу Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии. С начала сезона «Шемрок Роверс» выиграл в четырнадцати матчах, поразил ворота соперников тридцать четыре раза, пропустил тринадцать. «Шемрок» в гостях в матче семнадцатого тура с минимальным счётом уступил «Дроэде». В следующем туре на своём поле «роверсы» одержали победу над «Шелбурном». В товарищеской игре раскатали нулевую ничью с командой «Голуэй Юнайтед». В прошлом туре уступили «Дандолку». С минимальным счётом взяли верх в товарищеском матче над «Клифтонвиллом».

В игре двадцать первого тура «Шемрок» со счётом 1:0 выиграл команду «Богемиан».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 4.20
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.88
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.30
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

  • В трёх из десяти последних игр «Сент-Патрикс» проиграл своим соперникам.
  • В семи матчах из десяти за последнее время «роверсы» набрали по три очка.
  • Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика последних очных встреч указывает на преимущество «роверсов». После проигрыша от «Дандолка» в игре прошлого тура «Шемрок» должен реабилитироваться. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на победу «Шемрок Роверс». Даже в гостях «роверсы» смогут взять три очка.

Все комментарии
Gahi
Gahi
25 июня в 20:18
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
25 июня в 20:14
Обе команда забьют в этом матче
Гость
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