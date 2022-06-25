«Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июня 2022, 18:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» — «Шемрок Роверс», который состоится 27 июня 2022 года.

«Сент-Патрикс Атлетик»

После двадцати одного матча «святоши» из Дублина занимают четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии. С начала сезона команда набрала тридцать два очка, забила двадцать восемь мячей и пропустила девятнадцать. В матче семнадцатого тура на своём поле «Сент-Патрикс» уверенно обыграл «Богемиан». В следующем туре «святоши» с минимальным счётом в гостях проиграли «Дандолку». В игре позапрошлого тура «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над «ЮКД».

В двадцать первом туре, ведя по ходу матча со счётом 2:0, «святоши» упустили победу в игре с «Финн Харпс», пропустив два гола под конец поединка.

«Шемрок Роверс»

С сорока пятью очками после двадцати одной игры «роверсы» возглавляют турнирную таблицу Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии. С начала сезона «Шемрок Роверс» выиграл в четырнадцати матчах, поразил ворота соперников тридцать четыре раза, пропустил тринадцать. «Шемрок» в гостях в матче семнадцатого тура с минимальным счётом уступил «Дроэде». В следующем туре на своём поле «роверсы» одержали победу над «Шелбурном». В товарищеской игре раскатали нулевую ничью с командой «Голуэй Юнайтед». В прошлом туре уступили «Дандолку». С минимальным счётом взяли верх в товарищеском матче над «Клифтонвиллом».

В игре двадцать первого тура «Шемрок» со счётом 1:0 выиграл команду «Богемиан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 4.20

Ничья – 3.45

Победит «Шемрок Роверс» – 1.88

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

В трёх из десяти последних игр «Сент-Патрикс» проиграл своим соперникам.

В семи матчах из десяти за последнее время «роверсы» набрали по три очка.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика последних очных встреч указывает на преимущество «роверсов». После проигрыша от «Дандолка» в игре прошлого тура «Шемрок» должен реабилитироваться. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.88 на победу «Шемрок Роверс». Даже в гостях «роверсы» смогут взять три очка.