Двое из «Наполи» и доминирование Сенегала. Лучшие африканские игроки прямо сейчас

1656187480

25 июня 2022, 23:04

Пятеро из десяти сильнейших африканских футболистов играют в Англии. «Соккер.ру» называет их.

Переход Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию» может остаться одним из самых громких в нынешнее трансферное окно. И это хороший повод поговорить о сильнейших африканских футболистах. Некогда это были Дрогба, Это’О и их ровесники. Сейчас времена меняются. И Африка продолжает генерировать футбольных звезд. Взглянем на тех из них, кто выше остальных в целом по классу, а также показывал наилучшую форму в последнее время.

10. Вилфрид Заха

Прошлый сезон стал для Заха самым результативным на клубном уровне. Он забил 15 мячей в 37 матчах в составе «Кристал Пэлас». Уроженца Абиджана давно связывают слухами с топ-клубами, однако он остается на месте. Тут складывается много факторов: от достаточно неплохих финансовых условий в «Кристал Пэлас» до нежелания Заха рисковать потерять практику. Заха остается взрывным ловким форвардом, но добавил в последние годы к этому повышенную эффективность в штрафной площади и перед воротами.

9. Виктор Осимхен

Нигериец отличается стабильностью и сочетанием важных для форварда характеристик: от скорости до мощи и голевого чутья. В среднем в четырех последних сезонах он забивал по голу каждые два матча. А ведь играл не только в «Наполи», но и в «Лилле». Что говорит о стабильности независимо от команды. Поэтому Осимхеном интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Бавария». В прошлом сезоне в Серии А Виктор забил 14 мячей в 27 матчах, и «Наполи» не хочет его терять. 11 мячей в 21 матче за сборную Нигерии – тоже впечатляющий результат, говорящий о стабильности.

8. Себастьен Аллер

Обычно голландский футбол становится донором для английского. Но в данном случае все вышло наоборот. В январе 2021 года Аллер перешел из «Вест Хэма» в «Аякс», и удачнее трансфера у амстердамцев давненько не было. Он был феноменальным в Амстердаме, забил 47 мячей в 66 матчах во всех турнирах. Его голевые подвиги в Лиге чемпионов поражают воображение. Кстати, родился Аллер в пригороде Парижа, но выбрал сборную Кот-д’Ивуара в 2020 году после игры за ивуарийцев на молодежном уровне.

7. Франк Кессье

Еще один представитель Кот-д’Ивуара, который стабильно и регулярно поставляет звезд не просто на уровне Африки, но и на мировом уровне. Если другие африканские страны «выстреливают», то у ивуарийцев как минимум пара-тройка звезд есть всегда, в любом поколении. Кессье был неотъемлемым участником чемпионского для «Милана» сезона, сыграв в Серии А в прошлом чемпионате 31 матч. Нетрудно понять, почему «Барселона» так хотела его заполучить. Это настоящий универсал в полузащите, способный внести вклад в любую фазу игры. А ему еще только 25 лет. Примечательно, что за сборную он сыграл уже 58 матчей, ведь дебютировал в 17-летнем возрасте.

6. Эдуар Менди

Нечасто африканские вратари становятся одними из главных звезд континента. Менди рейтинг разбавляет. «Челси» в 2020 году потратил на него 22 миллиона фунтов, и вложения быстро себя оправдали – сенегалец сыграл важную роль в победе «синих» в Лиге чемпионов в 2021-м. Сейчас Эдуара можно назвать одним из лучших вратарей мира. Он внес вклад в победу Сенегала в Кубке Африки в феврале, а в следующем месяце помог сенегальцам пробиться на чемпионат мира. Сейчас экс-вратарь «Ренна» в большом порядке.

5. Ашраф Хакими

Ему всего 23 года, но он уже успел сыграть за четыре топ-клуба: «Реал», дортмундскую «Боруссию», «Интер» и ПСЖ . Нацеленный на атаку крайний защитник может играть на любом фланге, глубже или выше – по необходимости. Марокканец очень подвижен и часто становится самым ярким футболистом на поле. Полезный для клуба и сборной технарь.

4. Рияд Марез

Ни одна команда из пяти сильнейших лиг Европы не забила больше мячей, чем «Манчестер Сити», в сезоне-2021/22. И именно Марез стал лучшим бомбардиром чемпионов Англии во всех турнирах. Всего хавбек сборной Алжира забил 24 мяча. Крайние защитники изучили манеру игры Мареза, но остановить его при этом очень сложно. Однако есть ложка дегтя. В сборной сезон не удался. Алжир провалился в Кубке Африки и не пробился на чемпионат мира в Катар.

3. Калиду Кулибали

Этот центральный защитник считается достаточно хорошим, чтобы играть за почти любой топ-клуб в мире. Поэтому за ним велась серьезная охота. Но «Наполи» всякий раз удавалось отбить атаки претендентов, и Кулибали провел в этом клубе уже восемь сезонов. Пусть без серьезных трофеев на клубном уровне, однако с тем же Сенегалом Калиду был триумфатором Кубка Африки – в национальной команде это настоящий титан. Кулибали силен физически, доминирует в воздухе, обладает отличным дальним пасом и контролем мяча.

2. Садио Мане

Уже можно сделать вывод о том, что сейчас в африканском футболе особенно удачно сложились звезды для яркого поколения сенегальцев. Собственно, победа Сенегала на последнем Кубке Африки как бы подчеркивает это, делает заявление более официальным и подкрепленным. Мане был великолепен на протяжении семи лет в «Ливерпуле». И вряд ли «красным» удастся его легко заменить, несмотря на попытки. Для команды Юргена Клоппа Мане был идеальным исполнителем: трудолюбив, энергичен, динамичен и техничен. Он еще и лидерские качества проявляет, но в основном в сборной.

1. Мохамед Салах