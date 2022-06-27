Джордан Ларссон и «Спартак» ожидаемо разошлись. Шведа зря не продали после серебряного сезона

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27 июня 2022, 21:30

Прощай, сын Хенрика.

«По соглашению сторон»

Закономерным итогом отношений «Спартака» и Джордана Ларссона стало расторжение контракта, о котором московский клуб сообщил сегодня на официальном сайте:

ФК «Спартак-Москва» и нападающий Джордан Ларссон расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 25-летний швед покидает клуб в статусе свободного агента. Джордан провел за «Спартак» 83 матча и забил 27 мячей, завоевал с нашей командой серебряную медаль РПЛ и внес вклад в победу в Кубке России. Благодарим Джордана за время, проведенное в «Спартаке».

В формулировку пресс-службы может поверить только супернаивный человек, ведь никакого «соглашения сторон» не было и в помине. Еще в апреле мы предупреждали, что Джордан уехал в аренду в АИК с концами, да он и не скрывал своего нежелания возвращаться в Москву в интервью шведским СМИ , а после того, как ФИФА разрешила легионерами приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года, Ларссон де-факто стал свободен.

Потому что его контракт с «красно-белыми» заканчивался как раз по окончании сезона 2022/23. Сегодняшний официальный релиз — констатация того угрюмого факта, что шведский форвард отказался играть за «Спартак». Никакого «соглашения сторон» не было и быть не могло, потому что «Спартак» в принятии решения не участвовал, москвичей просто поставили перед фактом, а они не стали чинить бюрократических препятствий неизбежному. Джордан мог еще сезон провести где-нибудь в аренде, а теперь подпишет полноценный контракт с новым клубом на правах свободного агента.

Стратегический просчет «Спартака»

Понятно, что 24 февраля все изменило, никто в нашем футбольном мирке не мог знать или предполагать, что случится и какие удары обрушатся на клубы РПЛ . Это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы и все такое в этом роде. Морально-этическую сторону тоже обсуждать не хотелось бы, каждый человек волен распоряжаться своей жизнью и карьерой по собственному усмотрению. Многие сорвались бы из России даже без разрешения свыше, как и сделали иностранцы из «Краснодара», однако чрезвычайный регламент ФИФА мог быть честнее по отношению к клубам. Но и это тема для отдельного разговора.

В ситуации с Ларссоном «Спартак» допустил стратегический просчет еще летом 2021 года, когда не продал проведшего мощный сезон шведа за хорошие деньги. Так, «Вольфсбург» предлагал 9 миллионов евро + 1 млн в качестве бонусов. Можно было поторговаться с немцами, увеличить сумму компенсации хотя бы в части, предполагающей выплаты за достижения. Но «Спартак» ответил категорическим отказом, чтобы остаться у разбитого корыта сейчас. И это произошло бы в любом случае, даже будь сейчас самое обычное межсезонье, и не существуй никаких директив ФИФА .

В 2021-м «Спартак» должен был или продлить контракт Ларссона, или продать его

И это не крепость задним умом, а самый обычный расчет, о котором говорили еще прошлым летом, когда у Ларссона оставалось два года по контракту. В такой ситуации нужно или продлевать футболиста, или продавать его, ведь дороже он стоить уже точно не будет, когда пойдет последний год его контракта. «Спартак» не сделал ни того ни другого. А профессиональный спортивный директор мог бы разглядеть и другие сигналы: моральную надломленность шведа после Евро-2020, куда он поехал, но не сыграл ни минуты. А еще рождение сына, предполагающее новую бытовую реальность, плохо способствующую успехам на футбольном поле.

Даже если не было желание отпускать лучшего бомбардира серебряного сезона сразу, можно было привязать его продажу к попаданию или непопаданию в группу Лиги чемпионов — стандартная практика для европейских клубов. К тому же, уже в июле и августе было заметно, что Ларссона «подменили». «Спартак» проигнорировал странное состояние вчерашнего лидера, отказался от денег «Вольфсбурга» и оставил в команде потерявшего мотивацию футболиста. Джордан превратился в обузу, а потом воспользовался моментом и сбросил с себя все обязательства перед «красно-белыми».

Статистика и достижения Джордана Ларссона в «Спартаке»

В 83 матчах за «Спартак» у Джордана 27 голов и 9 результативных передач. Итого, 36 результативных действий. В пересчете на сыгранные минуты, коих набралось 5829, Ларссон забивал или делал ассист в среднем один раз за 162 минуты. Не хорошо и не ужасно, но стоит подчеркнуть, что швед подпортил себе статистику в прошедшем сезоне, когда за 1158 игровых минут отметился только двумя голами, причем по разу забил в Кубке России и Лиге Европы, в то время как в 17 матчах РПЛ (966 минут) у него абсолютный ноль.