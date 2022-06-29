«Тальерес Кордоба» – «Колон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 15:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Тальерес Кордоба» – «Колон», который состоится 30 июня 2022 года

«Тальерес Кордоба»

После успешной серии поединков, в клубе наступила черная полоса и он не может выиграть в основное время уже несколько матчей подряд. После пяти туров «Тальерес Кордоба» занимает 25 место с четырьмя баллами, что не может радовать болельщиков и руководство. Реабилитироваться у коллектива будет шанс в матче кубка Либертадорес против соотечественников из «Колон». Домашний поединок очень важный, ведь в нем будет хорошая возможность добыть преимущество перед ответной встречей.

25 июня «Тальерес Кордоба» уступил на своем поле «Сентраль Кордоба» (0:2), а 23 числа лишь в серии пенальти прошел «Чако Эвер Фор» (1:0) в рамках кубка Аргентины.

«Колон»

«Колон» также не может найти свою игру и результаты команды оставляют желать лучшего. Клуб опережает нынешнего соперника в чемпионате всего на один балл, однако матчи кубка Либертадорес – совсем другой турнир, на который футболисты настраиваются по-иному. Встреча обещает быть интересной и увлекательной, ведь каждая из команд хочет компенсировать неудачи Суперлиги Аргентины успехами в кубке Либертадорес.

23 июня «Колон» проиграл в кубке Аргентины «Патронато» (1:2 в серии пенальти), а 26 числа на своем поле уступил «Уракану» в чемпионате (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес Кордоба» – 2.15

Ничья – 3.25

Победит «Колон» – 3.65

Статистика

«Тальерес Кордоба» проиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Колон» не может выиграть уже 11 выездных матчей подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тальерес Кордоба» выиграл три из четырех последних домашних матчей с «Колон»

Прогноз

Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команда успешно выступает с «Колон» в личных встречах на своем поле и мы предполагаем, что им по силам добиться преимущества в первом матче.