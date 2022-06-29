«Тальерес Кордоба» – «Колон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Тальерес Кордоба» – «Колон», который состоится 30 июня 2022 года
«Тальерес Кордоба»
После успешной серии поединков, в клубе наступила черная полоса и он не может выиграть в основное время уже несколько матчей подряд. После пяти туров «Тальерес Кордоба» занимает 25 место с четырьмя баллами, что не может радовать болельщиков и руководство. Реабилитироваться у коллектива будет шанс в матче кубка Либертадорес против соотечественников из «Колон». Домашний поединок очень важный, ведь в нем будет хорошая возможность добыть преимущество перед ответной встречей.
25 июня «Тальерес Кордоба» уступил на своем поле «Сентраль Кордоба» (0:2), а 23 числа лишь в серии пенальти прошел «Чако Эвер Фор» (1:0) в рамках кубка Аргентины.
«Колон»
«Колон» также не может найти свою игру и результаты команды оставляют желать лучшего. Клуб опережает нынешнего соперника в чемпионате всего на один балл, однако матчи кубка Либертадорес – совсем другой турнир, на который футболисты настраиваются по-иному. Встреча обещает быть интересной и увлекательной, ведь каждая из команд хочет компенсировать неудачи Суперлиги Аргентины успехами в кубке Либертадорес.
23 июня «Колон» проиграл в кубке Аргентины «Патронато» (1:2 в серии пенальти), а 26 числа на своем поле уступил «Уракану» в чемпионате (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тальерес Кордоба» – 2.15
- Ничья – 3.25
- Победит «Колон» – 3.65
Статистика
- «Тальерес Кордоба» проиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Колон» не может выиграть уже 11 выездных матчей подряд
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тальерес Кордоба» выиграл три из четырех последних домашних матчей с «Колон»
Прогноз
Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команда успешно выступает с «Колон» в личных встречах на своем поле и мы предполагаем, что им по силам добиться преимущества в первом матче.