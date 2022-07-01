«Бока Хуниорс» — «Банфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» — «Банфилд», который состоится 2 июля 2022 года.

«Бока Хуниорс»

«Сине-жёлтые» занимают четвёртое место в чемпионате Аргентины. За пять туров команда набрала девять очков. «Ньюэллс Олд Бойс», находящийся на первом месте, опережает их только на четыре очка. С начала сезона «Бока» забила одиннадцать голов, а пропустила восемь. В третьем туре «сине-жёлтые» с разницей в пару мячей взяли верх над командой «Тигре». Поединок подарил болельщикам целых восемь голов. На выезде в следующем туре команда одержала победу над «Барракас Сентраль». В пятом туре «Бока» уступила «Унион Санта-Фе».

В 1/8 Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» сыграл вничью с «Коринтианс».

«Банфилд»

«Банфилд» находится на седьмой строчке в Лиге Професиональ Аргентины. Команда за пять матчей набрала восемь очков. С начала сезона «бело-зелёные» забили пять раз, а пропустили четыре. Чемпионат «бело-зелёные» начали не очень успешно, проиграв «Ньюэллс Олд Бойс». В следующем туре на выезде раскатали ничью с «Арсеналом Саранди». Дома в игре третьего тура «Банфилд» обыграл «Сентраль Кордобу». В четвёртом туре «бело-зелёные» в гостях выиграли у «Тигре».

Проигрывая по ходу матча, «Банфилд» в прошлом туре раскатал ничью с «Барракасом Сентраль» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 2.05

Ничья – 3.20

Победит «Банфилд» – 3.85

Победит «Бока Хуниорс» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.40

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

Из десяти последних игр «Бока» проиграла только в двух поединках.

В двух из десяти матчей за последнее время «Банфилд» взял верх над своими соперниками.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В четырнадцати поединках подряд «Банфилд» не выигрывает «Боку». «Сине-жёлтым» необходимо сокращать разрыв в очках с первым местом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.70 на победу «Бока Хуниорс» с форой -1.5. В четырёх последних очных встречах «Бока» обыгрывала «бело-зелёных» с разницей в два мяча и более.