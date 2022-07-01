«Рейкьявик» — «Викингур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лучшей лиги чемпионата Исландии «Рейкьявик» — «Викингур», который состоится 1 июля 2022 года.

«Рейкьявик»

С шестнадцатью очками после одиннадцати матчей «Рейкьявик» занимает шестое место в Лучшей Лиги Исландии. «Чёрно-белые» пропустила шестнадцать мячей, забили столько же. В игре девятого тура на своём поле «Рейкьявик» продемонстрировал результативную и зрелищную игру с командой «Акранес», которая завершилась ничьёй. В следующем туре в гостях, проигрывая по ходу матча, на первой добавленной минуте «чёрно-белые» сравняли счёт в поединке с командой «Стьярнан». На выезде в игре двенадцатого тура с большим счётом «Рейкьявик» проиграл «Брейдаблику».

В 1/8 Кубка Исландии на прошлых выходных «чёрно-белые» прошли «Ньярдвик», обыграв их с минимальным счётом 1:0.

«Викингур»

«Викинги» поднялись с четвёртой строчки на третью в турнирной таблице чемпионата Исландии. После десяти матчей в сезоне команда набрала девятнадцать очков. «Викингур» поразил ворота соперников двадцать два раза, а пропустил шестнадцать. В матче восьмого тура «викинги» с разницей в один мяч взяли верх над «Акурейри». В прошлом туре уверенно, забив три гола, «Викингур» обыграл команду «Вестманнаэйяр». В полуфинальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов «викинги», пропустив первыми, с разгромным счётом выиграли эстонскую «Левадию».

В финальной отборочной игре за право участвовать в Лиге чемпионов «Викингур» с минимальным счётом 1:0 одержал победу над андоррской командой «Интер Клуб Эскальдес».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейкьявик» – 2.44

Ничья – 3.55

Победит «Викингур» – 2.65

Победит «Рейкьявик» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

«Рейкьявик» выиграл в пяти поединках из десяти последних.

Выигрышная серия «Викингура» насчитывает шесть матчей подряд.

Четыре из пяти последних встреч «викингов» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В пяти последних встречах «Рейкьявику» не удавалось забрать три очка в играх с «викингами». На данный момент хозяева данного поединка, находятся в неплохой форме, но гости окажутся сильнее. Серия «викингов» из шести выигрышных матчей превратится в серию из семи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.65 на победу «Викингура».