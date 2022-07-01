«Финн Харпс» — «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 14:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Финн Харпс» — «Шемрок Роверс», который состоится 1 июля 2022 года.

«Финн Харпс»

«Финн Харпс» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Премьер Дивизиона Ирландии. После двадцати туров команда набрала двенадцать очков. С начала сезона «арфы» забили семнадцать голов, пропустили тридцать шесть. В семнадцатом туре дома «Финн Харпс» с минимальным счётом уступил «Дандолку». Позже команда разошлась миром с «Дерри Сити». В двадцатом туре на выезде «арфы» проиграли в сухую с большим счётом «Слайго Роверс». Уже на третьей минуте гости пропустили первый гол в матче.

В прошлом туре «Финн Харпс», проигрывая по ходу матча со счётом 0:2, сумел сравнять счёт в матче с «Сент-Патриксом» на шестой добавленной минуте. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Ирландии. Команда набрала сорок восемь очков после двадцати двух туров. С начала сезона «роверсы» поразили ворота своих соперников тридцать шесть раз, а пропустили четырнадцать. В матче семнадцатого тура в гостях «Шемрок Роверс» уступил с минимальным счётом команде «Дроэда Юнайтед». В следующем туре на своём поле «роверсы» взяли три очка в матче с «Шелбурном». С «Голуэй Юнайтед» в товарищеской игре сыграли вничью. В двадцатом туре проиграли «Дандолку». В товарищеской игре с «Клифтонвиллом» с минимальным счётом «роверсы» одержали победу.

В двадцать первом туре «Шемрок» со счётом 1:0 обыграл «Богемиан». В прошлом туре команда в гостях со счётом 2:1 взяла верх над «Сент-Патриксом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Финн Харпс» – 7.80

Ничья – 4.40

Победит «Шемрок Роверс» – 1.43

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.22

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

В одной из десяти последних игр «арфы» взяли верх над своим соперником.

В семи матчах из десяти за последнее время «роверсы» набрали по три очка.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В трёх последних очных встречах «Шемрок» одержал три уверенные победы над «арфами», поразив их ворота девять раз, а пропустив только один гол. Этот матч не будет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.22 на победу «Шемрок Роверс» с форой -1.5. С разницей в два гола «роверсы» обыграют своего соперника.